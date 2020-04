Stále existuje možnost, že se fotbalové ligy dohrají. I když bez diváků. „Nejdůležitější je samozřejmě zdraví. Každý má rodinu, nejsme profíci, ale každý chce hrát,“ říká sportovní ředitel frýdeckomísteckého A týmu Daniel Černaj.

Valcíři stihli na jaře odehrát jeden zápas. Ve Stovkách porazili 3:1 Dolní Benešov a v tabulce MSFL jim aktuálně patří třetí příčka, ze které ztrácí jen dva body na vedoucí Blansko. „Věříme proto, že ještě začneme hrát, i kdyby to bylo bez diváků. Chceme sezonu dokončit a pokusit se o postup,“ uvedl Černaj. „Klidně, ať se sezona protáhne až do sedmého měsíce a bez přestávky začne nový ročník. Snad se to dohraje,“ dodal.

Kluci jsou rozumní

Osud soutěže však Frýdek-Místek, stejně jako další kluby, nemá ve svých rukou. „Čekáme na sedmého dubna. To by měl padnout nějaký první náznak, jak by to mohlo vypadat,“ dívá se k příštím dnům. Frýdečtí se tak nyní připravují individuálně a sami se udržují v kondici. „Pod kontrolou to má kondiční trenér, prostřednictvím aplikace dostává i zpětnou vazbu,“ uvedl Černaj.

Kvůli koroanviru ekonomika prochází krizí a řada fotbalových klubů už začala šetřit na odměnách. Nastane něco podobného taky ve Stovkách? „Zatím k ničemu nedošlo,“ ubezpečuje Černaj. I on ale čeká na další vývoj situace. „Pokud se sezona nebude moct dohrát, tak k něčemu sáhneme. Kluci jsou však rozumní a sami se nabízeli, že by nějak pomohli,“ uzavřel.