/VIDEO/ Dominantním způsobem zvládli fotbalisté Frýdku-Místku sobotní utkání 11. kola MSFL s Bohunicemi, které porazili 3:0 a v neúplné tabulce si polepšili na 7. místo se ztrátou pouhých dvou bodů na druhou rezervu Karviné. Valcířům zajistil náskok v závěru prvního poločasu Janjuš, dvacet minut před koncem pojistil domácím vedení proměněnou penaltou Hykel. Vše podtrhl Střelec.

Frýdek - Místek - Bohunice 3:0. | Video: Roman Brhel

„Zápas hodnotím pozitivně, tři body jsou pro nás důležité. Mysleli jsme si, že Bohunice budou v první půli více na míči, byly však pasivnější, což nás svádělo místy až k nesmyslným ztrátám. V obraně jsme to však organizovaně zvládli a do pauzy šli do vedení,“ řekl pro klubový web asistent trenéra Frýdku-Místku Marek Smrčka.

„Náš nástup do druhé půle byl už poněkolikáté špatný. Uklidnila nás až penalta, protože se Bohunice pomalu tlačily za vyrovnáním. Po odskočení na dvě branky už bylo utkání v naší režii. Poté jsme přidali třetí a vytvořili jsme si ještě další akce směrem dopředu, které mohly skončit gólem,“ vykládal Marek Smrčka.

„Směrem do budoucna se musíme vyvarovat výpadkům v určitých fázích zápasu, jestliže chceme hrát o špičku ligy, kde se i díky těmto třem bodům stále držíme,“ dodal Marek Smrčka, asistent trenéra Roberta Pištěka. „Jsme rádi, že jsme to zvládli, podali jsme koncentrovaný výkon,“ pochvaloval si po čistém kontu gólman Kryštof Lasák.

„Sice jsme hráli se soupeřem ze spodku tabulky, ale v této soutěži není žádný lehký. Začali jsme dobře, bohužel nás srážely nepřesnosti. Postupem času se to zlepšovalo, dostávali jsme se do hry, do šancí a dali nakonec i tři góly. Po každém jsme získávali větší klid na kopačkách a pohlídali si to,“ uzavřel záložník Frýdku-Místku Tomáš Hykel.

11. kolo MSFL (sobota 14. 10. 2023):

Frýdek-Místek – Bohunice 3:0 (1:0)

Branky: 39. Janjuš, 68. z pen. Hykel, 86. Střelec. Rozhodčí: Mankovecký – Slováček, Godfryd. ŽK: Obuch, Martiník - Machálek, Kokorský. Diváci: 238.

FK Frýdek-Místek: Lasák – Coufal, Massaniec, Velner, Neumann, Janjuš (70. Martiník), Obuch (87. Bialek), Střelec, Hykel, Gorčica (87. Šponer), Rubý (76. Halda). Trenéři: Pištěk a Smrčka.

Bohunice: Formánek – Král (69. Burčík), Řeřucha, Trtek (46. Sehnal), Šmerda (30. Němec), Krška, Bednář, Suchý, Ševčík, Machálek, Kokorský (69. Koreň). Trenér: Lacko.