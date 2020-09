Zatímco venku Valcíři letos čtyřikrát vyhráli, doma i potřetí padli. „Je to o hlavě každého hráče. Nevím, jestli je svazuje domácí prostředí, ale ta hra je úplně jiná. Musíme pracovat na psychice, aby se ty chyby, které nás sráží, už neopakovaly,“ řekl kouč týmu z Beskyd Michal Hubník.

Přitom Frýdek-Místek nezačal proti Uničovu vůbec zle a v úvodu byl aktivnější. Domácí si brzy vytvořili i šanci, jenže ji nedali a pykali. „Bylo to jako proti Kroměříži. Mohli jsme vést a hrát v klidu, místo toho jsme ale udělali úplně zbytečnou chybu a dostali jsme gól,“ uvedl trenér Hubník.

Uničov se dostal do vedení v 11. minutě. O deset minut později už to bylo 0:2, pak ale udeřil Hykel a domácí byli zpátky ve hře. Jenže jen chvíli – Uničov dal do přestávky další tři góly a vedl 5:1.

Chyběl Literák

„Byl to šílený poločas,“ kroutil nechápavě hlavou Hubník, jenž své hráče nabádal k tomu, aby se ještě pokusili s výsledkem něco dělat. „Měli jsme spoustu centrů, ale gól nepřicházel. Byli jsme nepřesní v předfinální fázi. Chyběla nám fotbalovost,“ dodal. V 77. minutě se sice trefil domácí Skwarczek, ten už ale pouze snižoval na konečných 2:6.

Frýdku-Místku velmi chyběl kapitán Petr Literák, jenž byl v minulém kole vyloučený. „Je zkušený, řídí obranu, bylo znát, že na hřišti není. Obranu nikdo nedirigoval, kluci byli potichu a báli se hrát. Každá přihrávka za obranu hořela,“ dodal Hubník.

Valcíři se ale z této facky musí rychle oklepat, už v úterý je totiž čeká pohárrový duel v MOL Cupu proti Blansku. „Testy na koronavirus jsou u všech hráčů negativní. Takže zítra v 16 hodin hrajeme,“ uvedl sportovní ředitel A týmu Daniel Černaj.

MFK Frýdek-Místek – SK Uničov 2:6 (1:5)

Branky: 22. Hykel, 77. Skwarczek – 11., 24., 36. a 63. Krč, 21. Vichta, 33. Komenda. Rozhodčí: Kolář – Kulička, Páral. ŽK: Bača (U). Diváci: 321.

Frýdek-Místek: Bárta – Russmann (81. Dudek), Dziuba, Straňák, Zapalač – Skwarczek, Fokaidis – Teplý, Bzirský (46. Varadi), Hykel – Žondra. Trenér: Hubník.