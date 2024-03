Fotbalové derby mezi Frýdkem-Místkem a Frýdlantem nad Ostravicí, hrané v sobotu v rámci 18. kola MSFL, skončilo po rychlých brankách na obou stranách remízou 1:1. Domácím patří v neúplné tabulce 10. místo. Hosté, kteří dohrávali od 50. minuty bez vyloučeného Škorika, jsou na 15. příčce.

Derby mezi Frýdkem-Místkem a Frýdlantem nad Ostravicí skončilo v rámci 18. kola MSFL remízou 1:1. Na stadionu ho sledovalo 512 diváků. | Foto: MFK Frýdek-Místek

Lépe začal Frýdlant, který poslal do vedení již ve 3. minutě Kedroň, domácí srovnali o pět minut později díky vlastnímu gólu Střižíka. Z dalších šancí už branky nepadly. „Naši fanoušci očekávali vítězství a to jsme neuhráli. Moc nás to mrzí,“ řekl na úvod hodnocení pro klubový web trenér Frýdku-Místku Robert Pištěk.

„Opět jsem upozorňoval na standardní situace a my z laxní nahrávky a následném rohu dostaneme gól. Naše blbost. Naštěstí jsme vyrovnali a zápas začal znovu. Soupeř hrál opět z hlubokého bloku. V prvním poločase jsme si vypracovali velkou šanci po hlavičce Neumanna, bez úspěchu,“ vykládal kouč Frýdku-Místku.

„Z čeho šťastný nejsem je hra po vyloučení soupeře. Paradoxně nám to ublížilo, soupeř se stáhl ještě níž. Poté už byla hra na těžkém terénu pomalá a nepřesná. I tak jsme si vypracovali ještě dvě plnohodnotné šance Hykla a Gorčicy, trefovali jsme jen gólmana,“ litoval Robert Pištěk.

18. kolo MSFL (sobota 9. 3. 2024):

Frýdek-Místek – Frýdlant nad Ostravicí 1:1 (1:1)

Branky: 8. vl. Střižík – 3. Kedroň. Rozhodčí: Grečmal – Slováček, Ehrenberger. ŽK: Škorik, Literák, Blahuta, Prepsl, Hajnoš (všichni Frýdlant). ČK: 50. Škorik (Frýdlant). Diváci: 512.

FK Frýdek-Místek: Lasák – Massaniec, Coufal, Bialek, Velner – Obuch (77. Kohut), Gorčica – Neumann (67. Rubý), Janjuš (67. Michlík), Hykel (90. Imider) – Bitta. Trenér: Pištěk.

1. BFK Frýdlant nad Ostravicí: Prepsl - Střižík (46. Blahuta), Škorik, Literák - Mikulenka, Šafner, Juříček, Hajnoš - Kedroň, Varadi (76. Svatonský) - Soukup (67. Teplý). Trenér: Wozniak.