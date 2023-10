/VIDEO, FOTOGALERIE/ Bez bodu se nakonec vraceli fotbalisté Frýdku-Místku z Hranic, kde padli po emotivní pětigólové bitvě 2:3. Páteční předehrávku 12. kola MSFL zhodnotil trenér Slezanů Robert Pištěk. Proč byl naštvaný a co řekl k (ne)penaltám na obou stranách, které si můžete prohlédnout v přiložených videích Deníku? Podívejte se!

Fotbalisté SK Hranice proti MFK Frýdek-Místek. Hosté se také dožadovali penalty (dvakrát) a emotivní závěr utkání. | Video: Deník/Ivan Němeček

„Nechci hodnotit úplně konkrétní situace, protože mě zajímá video. Co vím i bez něj, že v prvním poločase máme kopat penaltu po faulu na Obucha, ale to není příčina naší prohry. Příčina naší prohry byl pros*aný první poločas a to jsem slušný,“ nebral si servítky bezprostředně po ztraceném duelu trenér FK Frýdek-Místek Robert Pištěk.

„Soupeř hrál z hlubokého bloku na brejky a my si s tím nevěděli rady. Do druhého poločasu jsme nastoupili úplně v jiném rozpoložení. Pohyb, kvalita na míči a bylo z toho srovnání. Bohužel, poté jsme od hry upustili a bylo zle. Soupeř v závaru střelil stopera do ruky a byla z toho penalta. Nemáme ani bod, obrovská škoda,“ dodal Robert Pištěk.

Zdroj: Ivan Němeček

