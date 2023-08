Podařil se jim obrat, vedení však v koncovce neudrželi. Fotbalisté Frýdku-Místku remizovali v nedělním utkání 4. kola divize F na hřišti Karviné B 2:2 a jejich čekání na premiérové vítězství v sezoně trvá.

Fotbalisté Frýdku-Místku remizovali na hřišti rezervy Karviné 2:2. | Foto: FK Frýdek-Místek

Valcíři po půlhodině hry prohrávali u nováčka soutěže po brance Molitorisze, ještě do přestávky srovnal Janjuš. Po změně stran otočil duel Střelec, na vítězství to nakonec nestačilo. V samém závěru si totiž dali hosté Coufalem nešťastný vlastní gól a body se tak dělily.

„Utkání sneslo od začátku vysoké herní měřítko. Hlavně první poločas, druhý už byl o poznání svázanější. Soupeř udeřil po protiútoku po naší ztrátě, dokázali jsme ale odpovědět zásluhou Janjuše, který se prosadil netradičně hlavou,“ popisoval gólové situace trenér Frýdku-Místku Robert Pištěk.

„V 76. minutě jsme se dostali do vedení zásluhou Střelce po krásném centru Velnera. Co se stalo potom, to vnímám jako střelbu do vlastních řad. Na konci zápasu si nepohlídat roh, který skončí přímo v bráně? To nechápu. Obrali jsme se o dva body,“ dodal kouč Valcířů.

4. kolo MSFL (neděle 27. 8. 2023):

MFK Karviná B – FK Frýdek-Místek 2:2 (1:1)

Branky: 28. Molitorisz, 85. vl. Coufal - 37. Janjuš, 76. Střelec. Rozhodčí: Dedek - Proske, Šafrán. ŽK: Jurčák, Brzóska, Hošek - Obuch. Diváci: 155.

Karviná B: Mrózek – Jurčák (46. Fukala), Molitorisz (72. Jurga), Motyčka, Antovski, Brzóska (61. Ayaosi), Franko, Hošek, Guimaraes, Bielan, Trček. Trenér: Bielan.

Frýdek-Místek: Lasák – Velner, Neumann, Janjuš, Obuch, Martiník (64. Střelec), Coufal, Bialek, Hykel (72. Halda), Gorčica, Rubý. Trenér: Pištěk.