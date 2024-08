S týmem máte za sebou náročnou letní přípravu. Vyšlo vše zcela dle představ a jak vůbec tuhle část hodnotíte ze svého pohledu? Musím říct, že příprava vyšla přesně tak, jak jsme si ji předem naplánovali. Akorát byla hodně krátká, klukům by více prospělo, kdyby měli tak dva nebo tři týdny pauzu, ve které by si od fotbalu zcela odpočinuli. Tím, že ve třetí lize hraje osmnáct účastníků, tak jsme měli jen týden volna. Pak dostali hráči individuální plány. Já vždy trnu, aby se nám na začátku přípravy nikdo nezranil. To se dařilo, až teď v poháru jsme přišli o Neumanna. Uvidíme, jak vážné to bude. Volali jsme si dnes a říkal, že má nohu nateklou, tak doufám, že se dá brzy do kupy.

Třetiligová soutěž, ve které Frýdek-Místek působí již šest let, není pro vás žádnou neznámou, jelikož jste v posledních dvou sezonách působil ve Frýdlantu, který MSFL rovněž hrál. Přesto asi nejde srovnávat podmínky těchto dvou celků?

To máte pravdu, opravdu nedá. Jsou diametrálně rozdílné. Ve Frýdlantu to byla dlouhodobá práce s týmem, ani ambice nějakého postupu jsme neměli. Kluci byli zkušení a my najednou tu divizi vyhráli. Dlouho se pak zvažovalo, zda postoupit, či ne. Ale ty možnosti obou klubů jsou fakt rozdílné. Ve Frýdlantu se hrálo dobrou vůlí a srdcem, ve Frýdku je to spíše o koncepční práci a zabudovávání mladých kluků z dorostu. Je tu velké středisko mládeže, takže možnosti jsou jiné. Nedá se to srovnávat.

Pro následující sezonu se podařilo udržet zkušené borce jako Coufal, Velner, Bialek, či Hykel. Jak jste spokojen s doplněním kádru?

Ano, musím říct, že jsme určitě spokojeni. Už na konci minulé sezony jsem avizoval, že chceme přivést hráče do útoku, jelikož útočníci tady dali jen jeden gól. Podařilo se nám dotáhnout příchody Kedroně a Veličky. Do obrany pak přišel Makowiecki, který působil ve druhé polské lize a dále ještě Hajnoš, který má s třetí ligou bohaté zkušenosti. Naše představy to tedy naplnilo. Navíc jsme prodloužili smlouvy se stěžejními hráči, odvedl se tu velký kus práce. Vždyť v minulé sezoně tady bylo jedenáct hráčů na hostování, teď tu máme jen dva. Tým jsme dále doplnili o kluky z dorostu. Máme tu devět hráčů, kteří v minulosti prošli frýdecko-místeckou mládeží. Zkrátka byl to náš záměr, abychom se vydali jinou cestou. Chceme pracovat s vlastními hráči, v kádru je s námi dokonce i 17letý Tomeček.

Utkání 2. kala MSFL: FK Frýdek-Místek - FK Hodonín | Video: Pryček Vladimír

Domácí zápasy budete oproti minulým sezonám hrávat v nedělním dopoledni. Je to z důvodu návštěv, které ve Stovkách poslední dobou nebyly nejvyšší, anebo je za tím něco jiného?

Je to určitě změna z několika okolností. Jednak sobotní odpolední termín není ve Frýdku-Místku nejideálnějším termínem, jelikož okolní kluby jako Staré Město, Lískovec, Sedliště, ale i ostravský Baník, hrávají v sobotu odpoledne. Chtěli jsme na to zareagovat a uvidíme, jak se to u návštěv odvine. Dalším z důvodů bylo, že naši dorostenci hrávají doma v sobotu ráno. Pro ně to bylo náročné hrát dopoledne a pak za pár hodin jít na utkání mužů. Takhle budou mít více času si odpočinout mezi zápasy.

Dle předpovědí, by se Valcíři měli pohybovat ve vrchních patrech třetiligové tabulky. Je to i vaším osobním cílem, nebo jsou u vás ambice i vyšší?

Na začátku každé sezony si všichni přejí, aby hráli co nejvýše. Jsme si vědomi, že tam budou celky, které ten postup v plánu mít budou. Ať už to bude Třinec, Kroměříž, nevím, co bude ve Znojmě. Oni se s postupem netajili už v minulé sezoně. Nahoře bude určitě hrát Hlučín a Zlínsko, no a pak tam těmi kartami budeme chtít míchat i my. Každopádně z vedení na nás nikdo netlačí. Chceme jít postupnou cestou. Mě teď hodně těší, že se nám podařilo udržet kluky, kteří měli nabídky z druhé ligy. A to věřím, že i po finanční stránce. Oni tu chtěli zůstat a nadále hrát za Frýdek-Místek.