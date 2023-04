Fotbalisté Frýdku-Místku ukončili sérii porážek a v sobotu v domácím prostředí porazili 4:1 Uherský Brod.

Fotbalisté Frýdku-Místku doma porazili Uherský Brod | Foto: Deník/Libor Kopl

Ani jednomu z týmů se v posledních zápasech nevedlo, o to důležitější sobotní střetnutí bylo. Do utkání vstoupili lépe domácí, kteří se v 25. minutě dostali i do vedení. Rubý našel z rohu Střelce a bylo to 1:0.

O pět minut později bylo ve Stovkách ještě veseleji poté, co z přímého kopu poslal míč do brány Obuch. Valcíři mohli své vedení ještě navýšit, jenže místo toho od Lorence dostali gól do šatny.

„První půle byla, kromě posledních pěti minut, přesně to, co od kluků očekáváme. Posledních pět minut jsme ale vypli a s mužstvem tato branka zatřásla,“ řekl trenér Lipiny Robert Pištěk.

Úvodní dvacetiminutovku druhého poločasu zvládl lépe Uherský Brod, který si vypracoval několik šancí. Ani jedna z nich se ale neujala, a tak přišla 77. minuta, kdy se po další standardní situaci prosadil Rubý, jenž dával na 3:1. Definitivní pojistku pak přidal v samém závěru Barkov.

„Do druhé půle jsme šli s obavou o výsledek, protože jsme prohráli tři zápasy a ten čtvrtý jsme chtěli za každou cenu zvládnout,“ přiznal Pištěk. „Padalo nám to, což je pro naše sebevědomí důležité,“ dodal.

FK Frýdek-Místek – ČSK Uherský Brod 4:1 (2:1)

Branky: 25. Střelec, 30. Obuch, 77. Rubý, 90. Barkov - 45. Lorenc. ŽK: Hykel - Lorenc, Michalec M. Rozhodčí: Julínek - Slabý, Vejtasa. Diváci: 209.

Frýdek-Místek: Gergela – Velner, Coufal, Massaniec, Nevřela – Obuch, Hykel (90+1. Zupko) – Janjuš (88. Konečný), Rubý (90+1. Martiník), Barkov – Střelec (83. Kohut). Trenér: Pištěk.