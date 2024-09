V rámci vloženého 17. kola se Valcíři poprali o třetiligové body s týmem z Ostravska. Na utkání dorazilo víc jak pět stovek diváků, kteří se ale kýžených branek nakonec nedočkali. „I tak musím pochválit celý tým, odmakali jsme to od první do poslední minuty,“ řekl domácí trenér Martin Šrámek. „Jen jsme bohužel udělali z jejich gólmana slavného. Ten, co vychytal, to bylo až neuvěřitelné,“ kroutil nechápavě hlavou kouč Valcířů. „Chytil snad pět čistých gólovek, bohužel nám to tam nespadlo, a to jsme na střely vyhráli snad sedmnáct dva. Byl prostě fantastický,“ pochválil Šrámek brankáře Hlubiny.

I když frýdecko-místečtí fotbalisté šahali po výhře, nováčka soutěže porazit na svém stadionu přeci jen nedokázali. „Klukům ale není co vyčíst,“ řekl důrazně Šrámek. „Diváci nás hnali dopředu, jen tomu chyběl ten gól. Kdybychom jej vstřelili, soupeř by musel hru otevřít a pro nás by to pak bylo jednodušší,“ mrzelo Šrámka.

Derby bylo prestižní i pro hostujícího trenéra Zdeňka Skotnicu, který s fotbalovými krůčky začínal právě ve Frýdku-Místku a na stadionu ve Stovkách strávil podstatnou část své hráčské kariéry. „Na zápas jsem šel pěšky,“ usmál se Skotnica. „Mám to z domu asi kilometr. Před utkáním jsem po těle mírné mrazení a nervozitu cítil, přeci jen jsem zdejší odchovanec. Jakmile ale sudí pískl do píšťalky, tak to všechno ze mě spadlo. Bylo ale příjemné se tu znovu vrátit, odsud jsem vyšel do profesionálního fotbalu,“ vzpomínal na své fotbalové začátky hlubinský trenér Zdeněk Skotnica.

Pokud počasí dovolí, čekalo by na Valcíře o víkendu další třetiligové derby. V neděli 15. září mají totiž do frýdeckých Stovek dorazit fotbalisté Hlučína. Utkání má výkop naplánován na dopoledních 10.15 hodin. „Pro nás to bude určitě lepší zápas, jelikož nebudeme muset dobývat. Hlučín nikde zalézat nebude, bude s námi chtít hrát otevřenou partii, což by nám mohlo i více sedět,“ naznačuje frýdecko-místecký trenér. „Vše ale může ovlivnit počasí. Bylo by nejspíš zbytečné hrát v nějaké průtrži mračen, zvláště, když je začátek sezony a dá se to ještě odložit. Navíc pro Hlučín to není k nám daleko,“ uzavřel Šrámek.

FK Frýdek-Místek – TJ UNIE Hlubina 0:0

Rozhodčí: Lukašík – Dudek, Dedek. ŽK: Obuch, Harušťák, Rubý – Dybal, Hrušovský, Badošek. Diváci: 527.

Frýdek-Místek: Lasák – Makowiecki, Coufal, Hajnoš – Imider (69. Neumann), Obuch (86. Massaniec), Gorčica, Harušťák – Kedroň (34. Velička), Rubý, Hykel. Trenér: Martin Šrámek.