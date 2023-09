Tak to se povedlo! První výhra v sezoně a hned proti vedoucímu týmu celé soutěže. Fotbalistům Frýdku-Místku vyšel sobotní zápas 5. kola MSFL s Uničovem, který porazili díky raketovému nástupu 2:0 a polepšili si v tabulce na desáté místo.

Fotbalisté Frýdku-Místku porazili vedoucí Uničov 2:0. U míče domácí hrdina Patrik Rubý, který na první gól přihrál a druhý sám dal. | Foto: FK Frýdek-Místek

Domácí rozhodli drtivým nástupem, už v 8. minutě vedli o dvě branky. Prosadili se Gorčica a dvoubodový Rubý. „Velice cenné vítězství. Hráli jsme účelně a organizovaně, což přineslo ovoce,“ pochvaloval si trenér Frýdku-Místku Robert Pištěk.

První gól padl po odvráceném rohu a rychlém protiútoku. Janjuš našel pasem za obranu Rubého, ten předložil míč před poloodkrytou branku Gorčicovi, jenž se nemýlil. Druhý gól dal sám Rubý poté, co zblízka zužitkoval zpětnou přihrávku Střelce.

„Soupeř měl sice míč častěji na nohách, my jsme ale přecházeli do rychlých protiútoků a hned první dva jsme zásluhou Gorčicy a Rubého využili. Druhý poločas jsme odehráli svědomitě, všichni hráči to odmakali nadoraz,“ dodal kouč FK F-M.

5. kolo MSFL (sobota 2. 9. 2023):

Frýdek-Místek – Uničov 2:0 (2:0)

Branky: 4. Gorčica, 8. Rubý. Rozhodčí: Lukašík - Mankovecký, Vejtasa. ŽK: Bialek, Hykel - Ambrozek, Komenda, Sklenář. Diváci: 231.

FK Frýdek-Místek: Lasák - Coufal, Velner, Neumann, Janjuš (71. Martiník), Obuch, Střelec (79. Massaniec), Bialek, Hykel, Gorčica, Rubý (86. Halda). Trenér: Pištěk.