Fotbalisté třetiligového Frýdku-Místku už potřebovali nutně po třech zápasech bez vítězství zabrat. Uspět ale na hřišti karvinské rezervy ovšem nebývá jednoduché. Valcířům se to nakonec ale povedlo, když jediný gól střetnutí vstřelil v 72. minutě střídající Patrik Rubý.

Frýdečtí zvolili pro duel s karvinským béčkem spíše defenzivní taktiku. „Hráli jsme dnes trošku zezadu,“ řekl hostující trenér Martin Šrámek. „Už z první naší akce jsme mohli jít do vedení, škoda, že to Kedroň netrefil,“ mrzelo kouče Valcířů. „Byl to ale hodně těžký zápas, velké problémy nám dělali jejich rychlí krajní hráči,“ dodal Šrámek.

Po hodině hry udělali hosté dvě změny v ofenzívě. „To si myslím, že rozhodlo,“ podotkl Šrámek. V 72. minutě se po dlouhém nákopu brankáře Lasáka dostali Valcíři do přečíslení a Rubý z ostrého úhlu dokázal propálit domácího gólmana – 0:1.

Cenné vítězství budou chtít frýdecko-místečtí fotbalisté potvrdit o týden později v domácím prostředí, kde hostí další třetiligový B tým, tentokráte ze Zlína. Utkání se hraje v neděli 29. září od 10.15 hodin.

MFK Karviná B - FK Frýdek-Místek 0:1 (0:0)

Branka: 72. Rubý. Rozhodčí: Malý – Dudek, Danaj. ŽK: Jurga, Ayaosi – Velička, Rubý, Obuch, Lasák. Diváci: 155.

Frýdek-Místek: Lasák – Makowiecki, Coufal, Velner – Harušťák, Obuch, Gorčica (83. Massaniec), Hajnoš (76. Imider) – Kedroň (61. Rubý), Velička, Hykel (61. Neumann). Trenér: Martin Šrámek.