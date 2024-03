Doma vyšli naprázdno! Fotbalisté Frýdku-Místku podlehli v sobotním zápase 19. kola MSFL Zlínsku 1:2 a v tabulce jim patří 10. místo se ztrátou jedenácti bodů na vedoucí trio týmů.

Fotbalisté Frýdku-Místku prohráli sobotní zápas 19. kola MSFL se Zlínskem 1:2. | Foto: FK Frýdek-Místek

Po bezbrankovém prvním poločase udeřili jako první hosté, které poslal do vedení Vychodil. Po hodině hry zvyšoval jejich náskok Weber. Slezané už stačili v závěru pouze snížit díky vlastní brance Fréborta a po dvou jarních kolech zůstávají na jediném bodě. „Fotbal nemá logiku. Se vší úctou ke Zlínsku, jediným soupeřem jsme si byli my sami,“ řekl pro klubový web trenér Frýdku-Místku Robert Pištěk.

„Čím? Tím, že neproměňujeme vyložené šance. Zejména v prvním poločase jsme opět zklamali a to je největší rozdíl mezi námi a ostatními mužstvy. Soupeř je schopen dát ze tří šancí dva góly, my žádný. Je to ale pouze otázka hlavy. Je třeba, aby se kluci při zakončení zklidnili a pracovali stejně tvrdě jako doteď. Jsme na správné cestě, ale fotbal je pouze o gólech, tak to je,“ dodal Robert Pištěk.

19. kolo MSFL (sobota 16. 3. 2024):

Frýdek-Místek – Zlínsko 1:2 (0:0)

Branky: 82. vl. Frébort - 48. Vychodil, 57. Weber. Rozhodčí: Cieslar - Kolář, Mankovecký. ŽK: Bialek, Bitta - Krakovčík, Jovanovič, Dano, Kalina. Diváci: 309.

FK Frýdek-Místek: Lasák - Massaniec, Coufal, Bialek (70. Obuch), Michlík (84. Kohut) - Velner, Gorčica - Neumann (61. Imider), Rubý, Hykel (61. Janjuš) – Bitta. Trenér: Pištěk.

FC Zlínsko: Kalina – Dano, Frébort (87. Sekulič), Jovanovič, Krakovčík, Kuběna, Pernatskyi, Sami, Slovák, Vychodil (73. Waclawik), Weber. Trenér: Rojka.