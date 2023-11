/FOTOGALERIE/ Fotbalisté Frýdku-Místku prohráli páteční předehrávku 14. kola MSFL ve Znojmě 0:1 gólem z 87. minuty a v neúplné tabulce jim patří 10. místo.

Fotbalisté Frýdku-Místku prohráli ve Znojmě 0:1. | Foto: Deník/Lubomír Budný

Slezané mohli jít na konci prvního poločasu do vedení, Hykel však po přihrávce Neumanna ve velké šanci vůbec netrefil míč. Brzy po změně stran měli hosté smůlu, Massaniec orazítkoval tyč. V závěru udeřili šťastní domácí. Z voleje se prosadil Abreu De Sá Vilela a zajistil jihomoravskému celku třetí výhru v řadě a posun na čtvrtou příčku tabulky.

„Prohráli jsme, kluky ale musím pochválit, protože náš výkon měl vysoké parametry. A to jak do ofenzivní části, tak defenzivní. Bohužel obrovskou převahu, hlavně ve druhém poločase, jsme nedokázali přetavit v gól. Co se stalo v závěru, kdy opět inkasujeme po brejku z naší standardky, to nechápu,“ řekl trenér Frýdku-Místku Robert Pištěk.

14. kolo MSFL (pátek 3. 11. 2023):

Znojmo – Frýdek-Místek 1:0 (0:0)

Branka: 87. Abreu De Sá Vilela. Rozhodčí: Dorotík - Nápravník, Kříž. ŽK: Rocha, Abreu - Bialek. Diváci: 135.

FK Frýdek-Místek: Lasák – Coufal, Massaniec, Velner, Neumann (73.Střelec), Janjuš (84.Halda), Obuch, Bialek, Hykel, Gorčica, Rubý. Trenér: Pištěk.