Domácí vstoupil do utkání lépe a už v šestnácté minutě je poslal po centru do vedení Rubý. Za tři minuty mohlo být ve Stovkách ještě veseleji, Nevřela ale napálil míč jen do tyče.

Do kabin se nakonec šlo za stavu 1:1, o což se pět minut před přestávkou postaral Čtvrtníček. „Po těch týdnech, kdy se nám herně vůbec nedařilo, to byl obrovský rozdíl, takže za to kluky chválím. Od výkonu v první půli se musíme odpíchnout dál. Doufám, že nyní už to bude mít jenom vzestupnou tendenci,“ uvedl trenér Frýdku-Místku Robert Pištěk.

Po změně stran si oba týmy vypracovaly ještě několik příležitostí, skóre už se ale nezměnilo. „Druhý poločas byl boj na obou stranách. Jsem spíše zklamaný z výsledku, než naštvaný, protože hráčům nemůžu nic moc vytknout. Byli zapálení pro hru, rvali se, jezdili," řekl Pištěk.

Další zápas Frýdek-Místek sehraje už v úterý, kdy doma v MOL Cupu přivítá Liberec. „Pro Frýdek to bude svátek, budeme se snažit Slovan co nejvíce potrápit,“ přeje si Pištěk.

FK Frýdek-Místek – 1. SC Znojmo 1:1 (1:1)

Branky: 16. Rubý - 40. Čtvrtníček. ŽK: Konečný - Krakovčík, Baikoro. Rozhodčí: Macrineanu – Habermann, Šafrán. Diváci: 208.

Frýdek-Místek: Gergela – Velner, Massaniec, Blejchař, Nevřela – Zupko (71. Kostka), Rubý, Martiník (82. Kirschner) – Konečný, Kovařík, Hykel. Trenér: Pištěk.