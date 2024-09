Valcíři do utkání na jihu Moravy nasadili čerstvou ofenzivní posilu Patrika Rubého. „Je to kvalitní hráč, který bohužel z pracovních důvodů u nás před začátkem sezony skončil. Ale řekl to naprosto férově, že by nestíhal tréninky. Proto nás poprosil, zda bychom jej neuvolnili do Krnova a že se k jeho návratu můžeme vrátit v zimě. Jelikož se nám ale několik hráčů zranilo, domluvili jsme se na jeho návratu už dříve,“ prozradil frýdecko-místecký trenér Martin Šrámek.

Jihomoravané neměli nejlepší vstup do sezony, když v pěti odehraných kolech ještě nevyhráli. Valcíře tak čekal velice těžký zápas. Hráči STARTU šli do vedení po čtvrthodině hry, kdy skóre zápasu otevřel Zikl. Hosté srovnali krok v 70. minutě zásluhou Imidera, který byl na hřišti pouhých pět minut. Rozhodující okamžik zápasu pak přišel v 94. minutě. Dlouhý nákop brankáře Zádrapy skončil u Svobody, který rozjásal domácí příznivce.

„Hráli jsme tu na jednu bránu, oni měli asi pět vysokých chlapů, takže házeli i z poloviny hřiště auty přímo do vápna,“ řekl hostující trenér Šrámek. „Rozhodčí jen čekal na příležitost a my jsme mu ji nabídli v nastaveném čase, kdy pískl útočný faul u jejich šestnáctky. Pak to gólman kopl přes celé hřiště a my nechali míč spadnout na zem a následně ještě za naši obranu, takže jejich hráč šel sám na Lasáka. Přitom nás tam bylo asi osm,“ štvalo Šrámka. „Dáváme si přednost a necháme míč propadnout. Ty chyby se v obraně stále opakují, někteří by si měli sáhnout do svědomí, nejde jen spoléhat na druhého,“ dodal.

V rámci vloženého středečního 17. kola dorazí do frýdeckých Stovek nováček soutěže z Hlubiny. Utkání má výkop naplánován na 17 hodinu.

FC START Brno - FK Frýdek-Místek 2:1 (1:0)

Branky: 15. Zikl, 94. Svoboda – 70. Imider. Rozhodčí: Habermann – Slabý, Labaš. ŽK: Zikl, Svoboda, Duda – Rubý, Velner, Obuch, Lasák. ČK: Velner (FM). Diváci: 310.

Frýdek-Místek: Lasák – Makowiecki, Coufal, Velner (65. Hajnoš) – Neumann (65. Imider), Obuch, Gorčica, Harušťák (77. Massaniec) – Velička (65. Kedroň), Rubý, Hykel. Trenér: Martin Šrámek.