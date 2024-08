Hostům z Frýdku-Místku vyšel vstup do zápasu, když se po rohovém kopu prosadil krásnou ranou do pravého rohu znojemské branky Velner. To běžela pouze osmá minuta střetnutí. Znojemští na tento moment reagovali o chvíli později vyrovnávací brankou Abdellaouia. Vedení si pak hosté vzali nazpátek v nastaveném čase prvního poločasu, a když ihned po změně stran pálil přesně ještě Obuch, vedli Valcíři ve Znojmě již 1:3.

Poté přišel znojemský zmar. Domácím nepomohlo ani vyloučení frýdeckého Hykela, který se musel ze hřiště předčasně poroučet po druhé žluté kartě. Naopak Znojemští v závěru inkasovali ještě jednou z kopačky střídajícího Veličky.

„Rozhodující momenty přišly těsně před a po přestávce. Musím říct, že u toho druhého gólu to tam kluci krásně prokombinovali. Také i branka Obucha byla parádní,“ chválil po utkání kouč Valcířů Martin Šrámek. Ten si výhry na jihomoravským celkem dosti považoval. „Na Znojmo si teď už budou muset soupeři dávat pozor. Oni ten svůj kádr doplnili, takže jejich síla s dalšími koly poroste,“ zdůraznil Šrámek.

Co může hosty určitě mrzet, tak je ztráta dvou hráčů. „To vyloučení Hykela bylo dost nešťastné. Zraněný Bialek ležel zrovna na zemi a my chtěli střídat nejen jeho, ale i Tomáše. Bohužel hra nebyla ještě přerušena a někde u rohového praporku došlo k faulu. Rozhodčí dal Hyklikovi docela přísnou žlutou, takže jsme vlastně během jedné minuty přišli o dva kluky,“ štvalo Šrámka. „Ten anglický týden s námi docela zacvičil, hlavně po zdravotní stránce. Vždyť my teď pořád někde jen cestovali, hráli jsme pětkrát i s pohárem na hřištích soupeřů. Zkusíme do konce přestupního termínu přivést nějakého hráče, snad se nám to podaří,“ prozradil trenér Frýdku-Místku.

Po dvou venkovních duelech se Valcíři vrací zpátky na svůj domácí stadion. V neděli 1. září budou ve Stovkách hostit od 10.15 hodin tým FC Slovan Rosice.

1. SC Znojmo FK - FK Frýdek-Místek 1:4 (1:2)

Branky: 12. Abdellaoui – 8. Velner, 45+2. Hajnoš, 46. Obuch, 84. Velička. Rozhodčí: Terber – Rosický, Jahoda. ŽK: Ferreira, Dias, Ryšavý, Carneiro, Félix (trenér) – Makowiecki, Lasák, Kedroň, Hykel. ČK: 81. Hykel (FM). Diváci: 180.

Frýdek-Místek: Lasák – Makowiecki, Massaniec, Bialek (82. Coufal), Hajnoš (62. Velička) – Obuch (82. Michlík), Velner – Gorčica, Neumann, Hykel – Kedroň (74. Harušťák). Trenér: Martin Šrámek.