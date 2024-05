Fotbalisté Frýdlantu nad Ostravicí v páteční předehrávce 27. kola nezvládli záchranářskou bitvu s Bohunicemi, kterým podlehli 2:3 a padli na 17. místo tabulky. Hosté, třetiligový nováčci, jsou i přes plný bodový zisk na poslední osmnácté příčce.

Fotbalisté Startu Brno (v červeném) doma jen remizovali s předposledním Frýdlantem nad Ostravicí 1:1. | Foto: Deník/Sabir Agalarov

Frýdlant brzy po přestávce nabral dvoubrankové manko, které dokázal smazat. Jenže bleskově po srovnání na 2:2 domácí inkasovali a znovu již zareagovat nedokázali. V 82. trefil Blahuta pouze břevno, v nastavení pak Teplý jen gólmana hostí.

„Už před utkáním jsem klukům říkal, že bude přesně takové, jaké si ho uděláme sami. Že můžeme rozhodnout v první čtvrthodince a udělat si pohodový zápas, nebo gól dostaneme a bude to jízda až do konce. Bohužel se stala druhá varianta,“ řekl pro klubový web trenér Frýdlantu nad Ostravicí Radim Wozniak.

„Pak už se nám sice snaha upřít nedala, byly tam i tutovky, jenže fotbal někdy není spravedlivý. Na druhou stranu, kdybychom z těch úvodních čtyř šancí dali tři góly, tak jsme tu nemuseli po střetnutí vůbec nic řešit,“ pokračoval kouč 1. BFK.

„Zápas se mi hodnotí dost trpce. Jsem sice rád, že kluci se za nepříznivého stavu ještě dokázali vzchopit a dokonce i vyrovnat, k bodům to nakonec nevedlo. Co mě však vytočilo, a to jsem musel hráčům po zápase v šatně hlasitě vyčinit, je fakt, že když už dáme branku, tak pak hned za pár minut inkasujeme my,“ kroutil hlavou Radim Wozniak.

„Rozhodly naše tři hrubky vzadu a neproměněné šance. Mrzí nás, že jsme mohli být týmům před námi takzvaně nadoraz, teď jsme si to však docela zkomplikovali. Podobné to bylo i v loňské sezoně, tam jsme to nakonec dokázali zachránit v poslední možné chvíli. Říká se sice, že do stejné řeky dvakrát nevstoupíš, my však pořád věříme, že se nám to povede,“ dodal Radim Wozniak.

27. kolo MSFL (pátek 10. 5. 2024):

Frýdlant nad Ostravicí – Bohunice 2:3 (0:1)

Branky: 52. Šafner, 76. Literák – 26. a 50. Ulbrich, 77. Přerovský. Rozhodčí: Ehrenberger – Slabý, Labaš. ŽK: Juříček, Škorik, Střižík, Literák, Mikulenka, Kedroň – Ševčík, Vintr, Martínek, Formánek, Přerovský, Suchý. Diváci: 237.

1. BFK Frýdlant n. O.: Thimel – Střižík, Literák, Škorik (69. Blahuta) – Mikulenka, Juříček, Šafner, Hajnoš – Kedroň, Teplý, Varadi (69. Soukup). Trenér: Radim Wozniak.