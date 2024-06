Fotbalisté Frýdlantu nad Ostravicí utrpěli v sobotním závěrečném utkání letošní sezony MSFL debakl 1:4 s Uherským Brodem a po dvou letech padají do divize z posledního 18. místa třetiligové tabulky. Jediný gól domácích dal na začátku druhého poločasu z penalty s kariérou se loučící brankář Ondřej Prepsl.

Fotbalisté Frýdlantu nad Ostravicí padají z MSFL do divize. | Foto: 1. BFK Frýdlant nad Ostravicí

Oslabení domácí (Blahuta, Literák, Teplý, Holec) měli mizerný start a už po sedmi minutách prohrávali 0:2, což se ukázalo jako rozhodující. „Zápas se nám vůbec nepovedl, což mě mrzí hlavně kvůli fanouškům, kteří dorazili,“ řekl pro klubový web zklamaný trenér Frýdlantu Radim Wozniak.

„Náš kádr byl po celé jaro takový, jaký byl. Kluci se vždy na hřišti ale snažili odevzdat maximum a jeli na více než sto procent. O našem sestupu se určitě nerozhodlo teď doma s Brodem. My měli naplno bodovat s Hranicemi a s Bohunicemi,“ vyjmenoval Radim Wozniaka.

Co teď dál? „Chceme znovu vrátit do ochozů fanoušky, všichni v klubu věříme, že nastane nová éra frýdlantské kopané. Těším se také na spolupráci s Ondrou Prepslem, který už sice jako gólman skončil, ale převtěluje se do zcela jiné role,“ uzavřel kouč 1. BFK Radim Wozniak.

31. kolo MSFL (sobota 8. 6. 2024):

Frýdlant nad Ostravicí – Uherský Brod 1:4 (0:2)

Branky: 49. z pen. Prepsl – 3. a 46. Votava, 7. Lorenc, 66. Mančík. Rozhodčí: Vejtasa – Slováček, Godfryd. ŽK: Hajnoš, Šafner – Červenka, Leskovjan. Diváci: 317.

1. BFK Frýdlant n. O.: Prepsl (87. Thimel) – Střižík, Mikulenka, Juříček – Svatonský (75. Hykel), Šafner, Škorik (40. Stávek), Hajnoš – Soukup (75. Muras), Varadi (75. Papík), Kedroň. Trenér: Radim Wozniak.