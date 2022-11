„Připravovali jsme se na určité věci a my z toho dostaneme první branku. Ta druhá? To ani snad nechci komentovat. To bylo jako v žáčcích. Necháme se snadno obejít u rohového praporku,“ řekl pro klubový web frýdlantský kouč Martin Šrámek.

Další úder hosté dostali před odchodem do kabin, kdy se trefil Barkov. Ten pak v závěru přidal ještě dvě branky, zkompletoval hattrick a zaslouženou domácí výhru 5:0. „Dnes to byla jen otázka skóre. Hráli jsme hodně špatně a hlavně bojácně,” mrzelo Šrámka.

Beskydští tak nedokázali navázat na výhru s Blanskem a favorita nezaskočili. „Podali jsme fakt slabý výkon, neměli jsme klid na míči, a tak jsme jen běhali. Tohle pro nás není měřítko, my se musíme soustředit na zápasy, ve kterých máme šanci,” uzavřel Šrámek.

FC Baník Ostrava B – 1. BFK Frýdlant nad Ostravicí 5:0 (3:0)

Branky: 44., 84. a 91. Barkov, 11. Zálešák, 22. Temel. Rozhodčí: Dedek – Lukašík, Zapletal. Diváci: 326.

Frýdlant: Prepsl – Svatonský (89. Šustai), Staněk, Švrček, Indra (82. Papík) – Hajnoš (37. Kučera), Šafner (89. D. Somr), Jiříček, Škorik, Hladík – Velička. Trenéři: Šrámek.