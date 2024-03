Obě branky padly na konci prvního poločasu. Frýdlant poslal do vedení Literák, který zužitkoval na zadní tyči v pádu přesný centr Varadiho. Hodonín bleskově odpověděl přesnou hlavičkou Holka. Po změně stran už na góly nedošlo. Domácí dohrávali o deseti, když byl v 86. minutě po druhé žluté kartě vyloučen Juříček.

„Kluky musím opět pochválit za odvedenou práci a bojovnost. Na hřišti nechali duši a pracovali jako tým, kdy makali jeden za druhého. Výkony hráčů byly o mnoho lepší, než tomu bylo o týden dříve ve Frýdku," připomněl pro klubový web trenér Frýdlantu Radim Wozniak předešlou remízu 1:1 v derby s Lipinou.

"Co mě mrzí, tak je vyloučení Jardy Juříčka, který dostal dvě žluté karty. Už tak je nás málo a příště nám budou chybět tři hráči, jelikož se zranil ještě Varadi. Samotného mě teď zajímá, jak se s tím do utkání s Karvinou popasujeme. No nějak se s tím porveme. Zase to postavíme na týmovosti a bojovnosti," prohlásil Radim Wozniak.

Poté se podrobně ohlédl za remízovým zápasem. "Hrálo se na velmi rozbahněném terénu, jelikož před utkáním vydatně sprchlo. Hřiště připomínalo takovou houbu, na které se těžko pohybovalo. Myslím si ale, že se s tím oba celky popasovaly vcelku dobře. Na to, jaký byl terén, tak se nehrál vůbec špatný fotbal," líčil Wozniak.

"Mrzí mě obdržený gól, jelikož jsme v té chvíli chtěli střídat, ale nebylo nám to umožněno. Soupeř by se tak k té situaci nejspíš nedostal, ale za ty šance, které on měl, tak si to vyrovnání určitě zasloužil. Hodonín má kvalitní tým, my musíme sbírat bod po bodu, aby to stačilo na záchranu," dodal kouč 1. BFK Radim Wozniak.