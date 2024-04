Dočkali se! Na šestý pokus. Fotbalisté Frýdlantu porazili v sobotním utkání 23. kola MSFL Rosice pozdními góly 2:0 a po premiérovém jarním vítězství si polepšil na 15. místo tabulky.

SFC Opava - Frýdlant 3:2. | Video: Petr Widenka

Frýdlant rozhodl o třech bodech dvěma góly v závěrečného desetiminutovce. Postaral se o ně také díky proměněné penaltě střídající Jan Svatonský. „Jsem strašně rád za kluky, že se nám podařilo zvítězit, jelikož to, co se tady natrénují, tak si za odměnu potřebovali na ty tři body sáhnout,“ řekl pro klubový web trenér Frýdlantu nad Ostravicí Radim Wozniak.

„Soupeř byl velice silný na míči, my jsme však odehráli přesně to, co jsme si řekli před zápasem. Byli jsme si vědomi, že v každém tom utkání se do nějaké šance přeci jen dostaneme, a i když to přišlo až v závěru, tak jsme ji proměnili,“ vykládal kouč 1.BFK.

Další etapa! Frýdek začal v novým trenérem výhrou. Co plány a vzkaz fanouškům?

„Jsem hrdý. Výhru jsme totiž všichni potřebovali. Je to odměna za veškerou energii, kterou v klubu do fotbalu vkládáme. Jen my sami uvnitř jsme si vědomi, co prožíváme a jaká je tady neskutečná parta lidí. Tohle je takové díky všem,“ hlásil Radim Wozniak.

„Jedeme dál. Trenéři ostatním týmů říkají, že jsme pro ně velice nepříjemným soupeřem. Věřím, že tomu tak bude i nadále. Vzdorujeme řečem, že jsme prvním týmem, který je jasným sestupujícím. My však tu kůži jen tak lehce neprodáme,“ dodal Radim Wozniak.

23. kolo MSFL (sobota 13. 4. 2024):

Frýdlant nad Ostravicí - Rosice 2:0 (0:0)

Branky: 80. a 90+1. z pen. Svatonský. Rozhodčí: Machorek – Grečmal, Dudek. ŽK: Šafner – Moučka, Chukwudi. Diváci: 112.

1. BFK Frýdlant n. O.: Prepsl – Střižík, Blahuta, Literák – Mikulenka, Šafner, Škorik, Hajnoš – Soukup (65. Svatonský), Teplý (84. Holec), Kedroň. Trenér: Radim Wozniak.