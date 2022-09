Frýdlant nad Ostravicí vstoupil do svého premiérového ročníku v MSFL výhrou nad Vítkovicemi, pak ale třikrát v řadě prohrál. Nelichotivou sérii ukončil ve Znojmě, kde nasadil i novou posilu – Petra Stýskalu. „Neměli dostatek hráčů do středu pole. Petr s námi celou zimu hrával, je na ten tým zvyklý. Zkusili jsme to proto tímto tahem, stejně jako tomu bylo loni s Karvinou B,” uvedl pro klubový web trenér Frýdlantu Martin Šrámek.