Frýdlant vstoupil do utkání velmi dobře a v patnácté minutě se po rohovém kopu prosadil zkušený Adam Varadi. Druhou branku vstřelil Velička, gólvou radost mu ale zhatil ofsajd. „Myslím si, že za stavu 2:0 by to Hlučín měl u nás těžší," uvedl trenér Frýdlantu Martin Šrámek.