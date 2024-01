/FOTOGALERIE/ Ostrý test na hřišti mají za sebou, ale vůbec jim nevyšel. Fotbalisté Frýdlantu nad Ostravicí v prvním přípravném zápase, který se v sobotu hrál 2x35 minut na umělé trávě SC Kovona, podlehli v Karviné mladé rezervě ligového týmu 0:4.

Přípravný zápas fotbalistů Karviná B - Frýdlant n. O. 4:0, který se hrál 13. ledna 2024 ve SC Kovona. | Foto: MFK Karviná

„Hodnotil bych to jako zápas dvou poločasů. V prvním jsme zahráli velice dobře, měli jsme tam nějaké šance, stejně, jako je měli i domácí. Myslím si, že to byl pohledný zápas z obou stran. Karvinští o trochu více drželi míč, ale my se zaměřili na pár věcí, co budeme chtít do jarních bojů zlepšit,“ okomentoval na webu klubu průběh duelu Radim Wozniak, staronový kouč Frýdlantu.

K patnáctému týmu tabulky MSFL se vrátil po půlroční zdravotní pauze a na lavičce vystřídal dvojici Martin Šrámek a Jiří Krejčí, která v zimě u skončila. Wozniakovým asistentem a zároveň vedoucím mužstva se stal Michal Střižík, někdejší obránce 1. BFK. Přípravu na jarní část sezony zahájil Frýdlant 8. ledna.

O přestávce sobotního duelu trenér hostů vystřídal zkušené opory Literáka s Varadim. „Pak už naše hra tak kvalitní nebyla. Dělali jsme individuální chyby, prostě z naší strany byla tahle půlka zápasu špatná,“ konstatoval Radim Wozniak.

„Mohli jsme vstřelit dva tři góly, bohužel jsme je nedali. I proto výsledek vypadá tak, jak vypadá. Ale bylo to pro nás spíše takové seznamovací utkání,“ vysvětlil zkušený kouč. Na jaře už nemůže počítat s trojicí mladíků Pejša, Jiříček a Lukáš, která se z hostování vrátila do svých mateřských klubů.

„Zajímaly mě především individuální výkony a musím říct, že mě potěšily. Hráče jsme zkoušeli na některých nezvyklých postech, do přípravy se s námi zapojil i dorostenec Šustai, kterého bych chtěl určitě pochválit. Pro něj to musel být určitě velký skok a šok. Každopádně se s tím popral velmi dobře,“ řekl Radim Wozniak.

„Výsledek v přípravě není vždy až tak důležitý. Ukázalo mi to některé věci, které budeme chtít postupně zlepšit. Na chybách, které děláme, musíme dále zapracovat. Karviná hrála dobrý fotbal, musím ji pochválit. Zcela po právu je tam, kde je,“ vyzdvihl sílu lídra MSFL.

Do startu třetí ligy má Frýdlant v plánu odehrát celkem sedm přípravných utkání. Ke druhému z nich dojde v pátek 19. ledna na umělé trávě v Kylešovicích s divizním SFC Opava B, doplněném o hráče z druholigového „áčka“.

Přípravný zápas:

MFK Karviná B – 1. BFK Frýdlant nad Ostravicí 4:0 (1:0)

Branky: Ojora 2, Kaňák a Zdunek.

MFK Karviná B: Schovanec - Marych, Trček, Motyčka, Brzóska - Zdunek, Jurga - Ojora, Kaňák, Molitorisz - Vodilka. Střídání: Kuděla, Bielan ml. Trenér: Marek Bielan.

Frýdlant: Prepsl – Literák (46. Škorik), Blahuta, Mikulenka, Hajnoš – Šustai, Šafner, Juříček, Byrtus – Varadi (46. Soukup), Kedroň. Trenér: Radim Wozniak.