Beskydský fotbalový klub věřil, že získá podporu zastupitelů, jenže ti ho svým rozhodnutím nepotěšili. Radnice sice fotbalistům dotaci přiklepla, ovšem výrazně nižší, než bylo potřeba. Na fotbal dala zhruba 615 tisíc korun, přičemž asi polovina z této částky byla na nákup starší sekačky. „Takto jsme to nečekali,“ říkal poté pro Deník místopředseda fotbalového klubu Petr Lichnovský. Vedení věřilo, že by mohlo získat dotaci zhruba ve výši 1,3 milionů korun. Nakonec se ale fotbalisté nedostali ani na polovinu.

Situace byla však ještě složitější. Frýdlant se přihlásil do MSFL, jenže na tu neměl peníze. A zpátky do divize už nemohl. Klub ale nakonec klinickou smrt přežil a třetí ligu si zahraje. „Všichni činovníci jsme se shodli, že budeme shánět potřebné prostředky pro to, abychom mohli v MSFL hrát,” dodal Lichnovský, jenž taky vyvrátil spekulace o tom, že by se soutěž měla přesunout z Frýdlantu do Přerova. „Nikdo od nás nedal oficiální stanovisko o tom, že bychom ze soutěže odstoupili,“ hlásil rázně.

Frýdlantští během léta získali několik posil včetně bývalého hráče Baníku, Olomouce nebo Plzně Adama Varadiho, který naposledy hrával třetí ligu za Vratimov. Tam však po uplynulé sezoně MSFL skončila. „Nabídek bylo dost, ale preferoval jsem něco v okolí,“ řekl sedmatřicetiletý univerzál.

Ještě před ostrým začátkem třetí ligy Frýdlant nastoupil v pohárovém MOL Cupu na půdě Všechovic. Hosté nepředvedli špatný výkon, nedávali ale góly a po porážce 0:3 v soutěži končí. „Nastoupili jsme v sestavě, která spolu hrála poprvé v životě. Dali jsme šanci mladým i nováčkům, bušili jsme do nich, ale neměli jsme dobrou finální fázi a koncovku,“ řekl po utkání trenér Martin Šrámek a dodal: „Ale nic se neděje, zápas pro nás nebyl tak důležitý, chystáme se na MSFL.“ Do té beskydští vstoupí domácím sobotním duelem proti Vítkovicím.