/FOTOGALERIE/ Byl to pro něj speciální den, na který bude s radostí vzpomínat do konce života. Brankář a zároveň kapitán fotbalistů Frýdlantu nad Ostravicí Ondřej Prepsl dokázal v utkání MSFL proti Slovácku B skórovat. V nastavení vyrovnal po rohu hlavou na 2:2 a domácí pohlceni euforií slavili, jako by urvali vítězství. „Užívám si to,“ řekl pro klubový web pětatřicetiletý zkušený gólman, který chytal dlouhé roky druhou ligu ve Frýdku-Místku.

Brankář Frýdlantu Ondřej Prepsl. | Foto: 1. BFK

„Vždyť já ani nevím, jak se takové góly slaví. Zmohl jsem se pouze na to, abych se rozeběhl zpátky do své brány,“ popsal slastné chvíle. „Je to pro mě životní meta, jelikož jsem si nesmírně přál, abych dal v kariéře gól jako brankář. Několikrát jsem tomu už byl i blízko, bohužel míč skončil těsně vedle, nebo na tyči. Teď jsem rád, že jsem si ten sen splnil a už můžu v klidu ukončit kariéru,“ usmíval se Ondřej Prepsl.

Dřív už jednu branku dal. „Jo, v divizi proti Heřmanicím, ale tam jsem nastoupil jako útočník,“ podotkl. Zajímavostí utkání s rezervou Slovácka bylo, že také kontaktní gól na 1:2 dali domácí v nastavení. Asistenci si připsal právě hrdina Prepsl, po jehož dalekém výkopu se prosadil Teplý. „Je silný v osobních soubojích, prokázal svou kvalitu, když chladnokrevně zakončil,“ chválil Ondřej Prepsl spoluhráče z útoku.

„Je pravdou, že to někdy s výkopy až přeháním, ale tohle k tomu vyloženě vybízelo, jelikož jsme šli do rizika a vpředu jsme měli tři útočníky. Chytil jsem míč a má první myšlenka byla dát jej hned co nejdál,“ popisoval Ondřej Prepsl, který v posledních vteřinách vyrovnal. „Byl tam roh, prohrávali jsme o gól, tak jsem pádil dopředu. Tušil jsem míč na zadní tyč, zůstal jsem odskočený a on si mě nějak našel,“ vykládal.

Brankář a kapitán Frýdlantu nad Ostravicí Ondřej Prepsl s dcerou Sabinou a synem Tobiášem po speciálním zápase MSFL proti Slovácku B, v němž na konci nastavení vyrovnával hlavou na 2:2.Zdroj: 1. BFK Frýdlant nad Ostravicí/Robert Schedling

Frýdlant hrál v Čeladné. „Pár tréninku jsme tady už absolvovali, takže to není úplně cizí prostředí, lidé nás přijali úžasně. Já to beru tak, že zkrátka vím, jaká je situace s fotbalem ve Frýdlantu, takže se k tomu stavím pragmaticky. Nijak si s tím nelámu hlavu, jsem prostě rád, že tady ta třetí liga může být. Jedno je ale jisté, že bez pomocné ruky Čeladné by tady už mužský fotbal nebyl,“ dodal brankář Frýdlantu Ondřej Prepsl.