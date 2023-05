Čtyři zápasy v řadě dokázali fotbalisté Frýdlantu nad Ostravicí bodovat. Jejich šňůra je ale u konce, v Uničově prohráli 0:7.

SK Uničov - 1. BFK Frýdlant nad Ostravicí | Foto: Deník/Michal Muzikant

Uničov má na jaře formu jako hrom. A svou fazonu potvrdil i proti Frýdlantu. Domácí začali hodně aktivně a v jedenácté minutě se dostali z penalty do vedení. O sedm minut později si dal Literák vlastní gól a bylo to 2:0 pro Uničov.

„Chtěli jsme hrát otevřenou partii, bohužel jsme udělali brzo penaltu, takovou dětinskou řekl bych, no a pak jsme si dali vlastní gól. Mohli jsme to sice pak korigovat šancí Veličky, ale ten si míč nepřebral dobře. No a z brejku pak hned inkasujeme potřetí a bylo rozhodnuto,“ uvedl trenér Frýdlantu nad Ostravicí Martin Šrámek.

Hostující kouč o přestávce prostřídal sestavu. Uničov však nepolevil a po změně stran přidal další čtyři branky. „Nemůžeme si z toho dělat velkou hlavu, pro nás je v té soutěži každý bod cenný. Když proti takovému soupeři brzy inkasujeme, tak pak už není na to, abychom s výsledkem něco udělali. Pro naše mladé kluky je to ale nesmírná zkušenost,“ dodal Šrámek

SK Uničov – 1- BFK Frýdlant nad Ostravicí 7:0 (3:0)

Branky: 50. a 74. Vichta, 11. Ambrozek z pk, 18. Literák vl., 39. Krč, 56. David, 82. Komenda. Rozhodčí: Ogrodník – Poláček, Kostelník. ŽK: David. Diváci: 180.

Frýdlant: Polach – Literák (46. Švrček), Staněk (46. Svatonský), Dedek – Hladík (64. Kulhánek), Šafner, Juříček, Hajnoš – Kedroň, Velička (79. Papík), Milar (30. Marek). Trenér: Šrámek.