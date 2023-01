Kanonýr Frýdlantu nejprve v 27. minutě vyrovnal, jenže pak opět udeřil Frenštát. Ve druhém poločase ale Velička rozehrál velkou show, dal další tři góly a zařídil svému týmu vítězství.

„Musím říct, že si opravdu nevzpomínám, že bych dal za muže někdy čtyři branky. Vlastně si nevybavuji, že by se mi to za celou svou kariéru někdy povedlo v jakémkoliv utkání,“ řekl pro klubový web kanonýr třetiligového celku. „Myslím si, že to byl zápas dvou rozdílných poločasů. V tom prvním nám všechno moc dlouho trvalo, a když jsme se už dostali do nebezpečné situace, tak jsme je nebyli schopni vyřešit lépe. Ve druhém poločase jsme zlepšili naší hru a situace dokázali lépe vyřešit,“ dodal.

Příští utkání v rámci turnaje Frýdlant sehraje v sobotu, kdy narazí na Hranice.

Frenštát pod Radhoštěm - Frýdlant nad Ostravicí 2:4 (2:1)

Branky: 22. Žák, 37. Pyclík – 27., 63., 72. a 76. Velička.

Frýdlant: Polach – Svatonský (46. Literák), Dedek, Staněk, Hajnoš (70. Milar) – Kulhánek (46. Juříček) – Varadi (59. Fromelius), Šafner (46. Hladík), Škorik (59. Šafner), Papik (46. Švrček) – Velička (84. Prepsl). Trenér: Šrámek.