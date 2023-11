„Ono je to spíše už skandální, abychom za poločas třikrát takto inkasovali. Je to pořád stejné, v minulém kole dostaneme dvě branky po centrech ze strany, teď jsme to stihli do půle třikrát. To je pak složité,“ zlobil se kouč 1. BFK.

„Ty inkasované góly jsou si hodně podobné. A to na nás nemusí stačit až tak kvalitní fotbal. Furt vykrýváme nějaký prostor, místo abychom si pohlídali hráče ve vápně. Dost laciné góly,“ kroutil nechápavě hlavou trenér Frýdlantu Martin Šrámek.

„Ti kluci jsou v obraně prostě mladí a zatím to bohužel nezvládají, potřebují čas. Hráče jako Staněk, Wozniak či Švrček hned tak z fleku nenahradíte. Svou roli také hraje i psychika. V mládežnických soutěžích ti kluci hráli nahoře, boj o záchranu vůbec neznají. Jiné hráče ale nemáme, takže si musíme poradit tak, jak to je,“ dodal Martin Šrámek.

„Všem se nám moc ulevilo. Po sobotních dopoledních výsledcích jsme byli chvíli poslední, což tady nikdy nebylo. Dostali jsme se pod tlak. Věděli jsme, že doma musíme za každou cenu uspět, což se nakonec podařilo, ale vyhráno pořád nemáme,“ uzavřel kouč Uherského Brodu Zdeněk Šebesta.

14. kolo MSFL (sobota 4. 11. 2023):

Uherský Brod - Frýdlant nad Ostravicí 4:0 (3:0)

Branky: 25. a 41. Votava, 30. Martiš, 75. Bulko. Rozhodčí: Vejtasa – Slabý, Šimoník. ŽK: Novotný, Michalec, Bulko – Hajnoš, Varadi, Hladík, Literák. Diváci: 188.

ČSK Uherský Brod: Somberg – Leskovjan, Lorenc (65. Bulko), Škultéty (88. Kovařík), Mančík (77. Kúdela) – Michalec, Novotný, Obadal, Obdržálek – Martiš, Votava (77. Motal). Trenér: Šebesta.

1. BFK Frýdlant nad Ostravicí: Prepsl – Jiříček (46. Zogata), Pejša, Literák, Hajnoš – Byrtus (46. Kedroň), Blahuta, Juříček (85. Mikulenka), Hladík – Teplý (69. Levčík), Varadi (69. Šafner). Trenér: Šrámek.