Fotbalisté Frýdlantu nad Ostravicí prohráli sobotní utkání 21. kola MSFL s Uničovem 1:2 a v tabulce jim patří 16. místo. Domácí bleskově vedli, hosté dokonali v poslední minutě obrat po proměněné penaltě a stoprocentně využili přímé vyloučení Adama Varadiho.

Fotbalisté Frýdlantu nad Ostravicí prohráli s Uničovem 1:2. | Foto: 1.BFK Frýdlant n.O./Robert Schedling

Frýdlant začal proti favoritovi, který se pohybuje v elitní čtyřce, parádně. Po sérii rohů a šťastném nástřelu do Teplého vedl. Po hodině hry se však nechal vyloučit po výskoku a kopnutí zepředu do stehna soupeře domácí Varadi, což hostům pomohlo k obratu. V poslední minutě ho z penalty dokonal Komenda, jenž navázal na předchozí vyrovnání parťáka Krče.

„I když jsme se ujali vedení, tak Uničov byl v těch úvodních dvaceti minutách o něco lepší. Pak jsme hru vyrovnali, byly tam i další šance, kdy třeba Soukup šel sám na jejich gólmana. Bohužel po zkratu Adama (Varadiho) se obraz hry zcela změnil. Nám zkrátka pak ten jeden hráč v poli chyběl. Bylo jen otázkou času, zda to přežijeme, nebo dostaneme góly,“ řekl pro klubový web trenér Frýdlantu nad Ostravicí Radim Wozniak.

„Kluků je mě opravdu líto, jelikož odehráli proti silnému soupeři solidní utkání. To, co přišlo v samém závěru, tak to snad ani nemá cenu komentovat. Máme možnost dvakrát odkopnout míč, ale jednou je to sotva pět metrů před sebe a pak z toho ještě uděláme penaltu. Tohle byl takový plivanec do vlastní tváře. Chyba se sice může stát, ale ne třikrát v řadě u jednoho hráče,“ zlobil se kouč 1. BFK.

OBRAZEM: Frýdlant vzdoroval lídrovi, ten rozhodl v závěru. Jak to kouč hodnotil?

„Ukázalo se, že ta cesta, kterou jdeme, je správná. I když jsme v posledních dvou zápasech nebodovali, tak šance tam kluci na vstřelení branek měli. Jsem spokojený, jak hráči zápas odjezdili. Co je však šílené, tak, že ve čtyřech kolech obdržíme tři červené karty. A já ty od Škoryho (Škorik) a Varyho (Varadi) považuji za zcela zbytečné. Nejen, že oslabí v daném zápase celý tým, ale oba nám pak chybí i v dalších střetnutích,“ vykládal Radim Wozniak.

„Každý ten hráč by si měl uvědomit, že na prvním místě je jednoznačně tým a pak až nějaké to osobní ego. Pokud si tohle neuvědomíme, tak dopadneme špatně. Musí tam být pokora, nejen k soupeři, ale i k rozhodčím. To je prostě k zamyšlení,“ dodal Radim Wozniak. „Já jsem osobně nikdy v kariéře nesestoupil, takže věřím, že dokážeme s kluky záchranu i v letošní sezoně,“ uzavřel Radim Wozniak s tím, že o další body bude jeho mužstvo bojovat v neděli 7. dubna v Kunovicích proti poslednímu Slovácku B.

21. kolo MSFL (sobota 30. 3. 2024):

Frýdlant nad Ostravicí – Uničov 1:2 (1:0)

Branky: 3. Teplý – 74. Krč, 90. z pen. Komenda. Rozhodčí: Mayer – Machorek, Labaš. ŽK: Holec, Šafner, Hajnoš – Svoboda. ČK: 63. Varadi (Frýdlant nad Ostravicí). Diváci: 212.

1. BFK Frýdlant n. O.: Thimel – Mikulenka (90. Šustai), Blahuta, Literák – Svatonský (46. Hajnoš), Holec (70. Střižík), Šafner (90. Papík), Juříček – Varadi, Teplý, Soukup (55. Kedroň). Trenér: Radim Wozniak.