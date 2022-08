Frýdlant vstoupil do třetí ligy výhrou nad Vítkovicemi, ve venkovním duelu v Rosicích ale nestačil. Domácí favorit vykročil k vítězství už ve třetí minutě, kdy se prosadil Sedláček. „Na soupeře jsme se připravovali, ale ten brzký gól s týmem zamával,” uvedl hostující trenér Martin Šrámek.

Domácí se v první půli prosadili ještě jednou a do kabin šli s dvougólovým náskokem. Ten se ale brzy po návratu na hřiště ztenčil poté, co Velička našel z rohu Varadiho a ten snížil. Jenže o šest minut později to bylo zase 3:1.

Rosice zbytek zápasu kontrolovaly, přidaly další dvě branky a došly si k vysokému vítězství. „Je to o zodpovědnosti, my jsme dnes pětkrát inkasovali po centrech ze stran. Jenom tím, že se člověk vrátí, to neznamená, že brání,” říkal naštvaně Šrámek.

Venkovní třetiligová premiéra beskydským pořádně zhořkla. „Utkání jsme prohráli naprosto zaslouženě. Ta naše nekvalita v rozehrávce, a hlavně ve středové řadě, byla obrovská. Hodnotí se mi to těžko, ale byli jsme po všech stránkách slabší. Ani jsme nedodrželi to, co jsme chtěli. Zalezli jsme, hlavně v prvním poločase, a dali navíc domácím příliš prostoru,“ dodal trenér Šrámek.

FC Slovan Rosice – 1. BFK Frýdlant nad Ostravicí 5:1 (2:0)

Branky: 3. a 37. Sedláček, 54. Selinger, 73. Fila, 90. Kulík – 48. Varadi. Rozhodčí: Bělák – Rosický, Julínek. ŽK: Kulík – Varadi, Staněk. Diváci: 220.

Frýdlant: Prepsl – Literák, Staněk, Marek, Švrček – Kulhánek (46. Indra) – Šafner, Juříček (66. Hajnoš) – Varadi (66. Hladík), Velička, Kučera (89. Papík). Trenér: Šrámek.