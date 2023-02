Jediným týmem, na který Frýdlant zatím nestačil, byl výběru Baníku Ostrava do 18 let. Proti Valašskému Meziříčí beskydští začali aktivně, jenže dali dvě tyčky a v sedmnácté minutě sami inkasovali. O sedm minut později však vyrovnal Hladík.

„Myslím si, že jsme v prvním poločase hráli velmi dobrý fotbal, alespoň mě osobně se líbil. Byli jsme dominantní, dobře jsme kombinovali,“ uvedl trenér Frýdlantu Martin Šrámek.

Také ve druhé půli Frýdlant dvakrát nastřelil brankovou konstrukci. Nakonec se ale dočkal i vítězného gólu, o který se čtyři minuty před koncem postaral Literák.

„Po změně stran jsme prostřídali a obraz hry se bohužel změnil. Už to nebylo z naší strany tolik kvalitní. Soupeře jsme navíc pustili do dvou tutovek, s oběma si brankář Prepsl poradil. Herně to byl z naší strany určitě lepší zápas, než proti mladým klukům z Baníku,“ řekl kouč Šrámek.

Poslední zápas turnaje Frýdlant sehraje v sobotu proti domácímu Novému Jičínu.

TJ Valašské Meziříčí – 1. BFK Frýdlant nad Ostravicí 1:2 (1:1)

Branky: 17. Vrána – 24. Hladík, 87. Literák.



Frýdlant: Prepsl – Dedek (46. Literák), Marek, Švrček, Hajnoš – Staněk (60. Fromelius), Juříček (46. Kulhánek) – Hladík (60. Papík), Šafner, Milar (46. Svatonský) – Varadi (46. Velička). Trenér: Šrámek.