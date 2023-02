Právě Nový Jičín pořádal zimní turnaj, na kterém se představil i Frýdlant. Ten nestačil jen na tým Baníku Ostrava do 18 let, zbylé čtyři zápasy vyhrál. Naposledy porazil 3:2 domácí výběr.

Nový Jičín přitom vstoupil do utkání lépe a v desáté minutě ho poslal do vedení Byrtus. Za devět minut sice srovnal Škorik, ještě do přestávky ale dával na 2:1 pro domácí Janovský.

„My dnes zkoušeli v první půli dva nové hráče. Jsou to mladí kluci, je to pro ně určitě mezi muži složité. Myslím si, že zápas docela dost ovlivnila nějaká patnáctá minuta, kdy nám domácí zcela bezdůvodně zranili Milara, kterého jsme pak museli střídat. Potom se to na hřišti začalo docela dost hádat, kopat, rozhodčí to měli fakt složité. Ale to k fotbalu někdy patří. My si s tím poradili,” uvedl kouč 1. BFK Martin Šrámek.

Ve druhé půli vyrovnal z penalty Varadi. Rozhodnutí nabídla 82. minuta, kdy se podruhé trefil Škorik. Frýdlant tak v konečné tabulce obsadil druhé místo, lepší byl jen Baník U18. „Turnaj byl určitě super, zvláště pak tahle nová umělka, kterou tu domácí mají. Mistráky budou určitě o něčem jiném, ale tím, že měl zápas náboj a emoce, tak se těm duelům ve třetí lize trochu i přiblížil,“ prohlásil Šrámek.

Generálku na jaro v MSFL Frýdlant odehraje v sobotu proti B týmu Karviné.

FK Nový Jičín - 1. BFK Frýdlant nad Ostravicí 2:3 (2:1)

Branky: 10. Byrtus, 37. Janovský – 19. a 82.Škorik, 59. Varadi z pk. ŽK: Nieslanik, Jež – Varadi, Škorik, Papík. Diváci: 40.

Frýdlant (1. pol.): Polach – Dedek, Literák, Staněk, Hajnoš – Škorik, Šafner – Milar (20. Hladík), Rehwald, Velička – Kedroň. (2. pol.): Polach – Dedek (60. Hajnoš), Marek, Švrček, Svatonský – Škorik, Šafner (60. Kulhánek) – Hladík (67. Šafner), Kedroň (60. Papík), Varadi – Velička. Trenér: Šrámek.