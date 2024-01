/VIDEO, FOTOGALERIE/ Druhé utkání v přípravě mají za sebou fotbalisté Frýdlantu nad Ostravicí. V pátek večer se účastník MSFL představil na umělé trávě v Kylešovicích, kde nakonec podlehl domácímu výběru 2:3.

SFC Opava - Frýdlant 3:2 | Video: Petr Widenka

Na první gól se čekalo pouze dvě minuty. Hosty poslal z penalty do vedení Varadi. Opavští mladíci se dostali poté do několika zajímavých možností. Vyrovnal až pět minut před poločasem Kadlec, když proměnil penaltu. Po přestávce poslal Opavské do vedení Kubovič. Za třetiligistu srovnával Krčmařík. Opavským pak zařídil vítězství pět měnit před koncem Hendrych.

„Do šancí jsme se dostávali i proti Karviné, ty jsme ale neproměnili. Šli jsme dvakrát sami na kasu, trefili tyčku. Takže zápas mohl skončit 2:4 a nevypadalo by to tak blbě, jak 0:4,“ vzpomínal na týden staré utkání trenér Frýdlantu Radim Wozniak. „Proti Opavě to nebylo špatné. Padlo pět gólů. Některé výkony byly hodně dobré, a to na obou stranách,“ podotkl kouč Frýdlantu a dodal: „Nebyli jsme kompletní. Máme některé kluky zraněné. Bylo to hlavně o kondici. Kluci ukázali, že jí mají. Mají morál a vůli, což je důležité. To budeme potřebovat na jaře, abychom se co nejrychleji odpoutali od sestupových vod.“

Slezský FC Opava – Frýdlant 3:2 (1:1)

Branky: 40. Kadlec z pk, 69. Kubovič, 85. Hendrych - 2. Varadi z pk, 73. Krčmařík.

Opava: Hafera, Wehowský, Šrek, Celta, Ščudla - Chládek, Badošek, Jaroszek, Kadlec - Pawlik, Kubovič. Střídali: Kaizar, Buchta, Kokeš, Hendrych, Sochor. Trenéři: Zdeněk Partyš, Miloslav Brožek, Zbyněk Pospěch.

Frýdlant: Thimel - Literák, Škorik, Mikulenka, Hajnoš - Šafner, Krčmařík - Hladík, Kedroň (70. Střižík), Byrtus (46. Šustai) - Varadi. Trenér: Radim Wozniak.