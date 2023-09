/FOTOGALERIE/ Fotbalisté Frýdlantu nad Ostravicí poprvé v sezoně doma prohráli. V sobotním utkání 7. kola MSFL padli s rezervou Zlína po nezvládnutém druhém poločase 0:2.

1. BFK Frýdlant nad Ostravicí - Zlín B 0:2 (7. kolo MSFL, 16. 9. 2023) | Foto: 1. BFK Frýdlant nad Ostravicí/Robert Schedling

Hosty poslal do vedení po hodině hry Švach, v závěru jim pečetil zisk tří bodů Bobčík. „Zahráli jsme perfektní první poločas, bohužel jsme ze tří šancí nedali ani jeden gól. Pak přišla pro mě naprosto nepochopitelná situace, kdy gólman soupeře bez doteku míče doslova sestřelí našeho hráče, ale rozhodčí penaltu nepíská. To je už druhý zápas v řadě, kdy nám sudí takhle uškodí,“ zlobil se trenér Frýdlantu Martin Šrámek.

„V pohodných zápasech je hodně důležité, kdo dokáže vstřelit první branku, což se potvrdilo ve druhém poločase. Tam Zlín zahrál krásnou kombinační akci, po které šel do vedení. Vlastně jsme z první jejich vážnější akce dostali gól,“ vykládal kouč 1. BFK.

„Kluků je mi líto, protože i když jsme museli udělat tři vynucené změny v sestavě, tak hráči, kteří šli na hřiště, zahráli dobře. Je to kruté takhle prohrát. Mrzí mě to, protože z tak dobře rozehraného zápasu jsme měli získat alespoň bod. Co se dá dělat, jsme mladí, musíme bojovat dál,“ uzavřel trenér Frýdlantu nad Ostravicí Martin Šrámek.

7. kolo MSFL (sobota 16. 9. 2023):

Frýdlant nad Ostravicí – Zlín B 0:2 (0:0)

Branky: 58. Švach, 83. Bobčík. Rozhodčí: Jurajda – Lukašík, Šafrán. ŽK: Hladík – Červinka, Jura, Hartman, Frolek. Diváci: 144.

1. BFK Frýdlant nad Ostravicí: Thimel – Jiříček, Literák, Pejša (77. Varadi), Hajnoš – Blahuta, Mikulenka (68. Juříček) – Hladík, Šafner, Kedroň (88. Zogata) – Teplý. Trenér: Šrámek.

Zlín B: Slezák – Hartman, Kulíšek (46. Slouk), Jura, Slovák – Polášek, M. Mlýnek, Fojtů (82. Frolek), Červinka (68. Ovesný) – Bobčík (90. Štefan), Švach. Trenér: Jelínek.