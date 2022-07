Fotbalisté Frýdlantu doufali, že se po historickém postupu do MSFL na stejnou notu naladí i město. Jenže středeční zastupitelstvo rozhodlo jinak – dospělý fotbal finanční podporu nezískal. A to byla pro tým tvrdá rána.

Beskydští už se přihlásili do MSFL, jenže v současné době na ni nemají všechny potřebné finance. Do divize, kterou vyhráli, se ale vrátit nemohou. Na to je pozdě, soutěže jsou už rozlosovány.

Situace dospěla až tak daleko, že hrozil konec dospělého frýdlantského fotbalu. Ve čtvrtek proto zasedl jeho výbor, aby se rozhodlo, kudy půjde dál. „Všichni činovníci jsme se shodli, že budeme shánět potřebné prostředky pro to, abychom mohli hrát v MSFL” řekl pro Deník místopředseda klubu Petr Lichnovský.

Času není tolik, frýdlantští se ale svého snu o třetí lize nevzdávají. „Uděláme zkrátka vše pro to, aby se u nás MSFL hrála. Nechceme, aby tady mužský fotbal skončil,” hlásí Lichnovský, který jedním dechem dodal: „Nikdo od nás ale nedal oficiální stanovisko o tom, že bychom ze soutěže odstoupili. Pro účast v MSFL uděláme maximum.“

Mezi fanoušky Frýdlantu je aktuálním tématem číslo jedna dospělý fotbal, jehož budoucnost se intenzivně řeší. V tvrdé práci však pokračuje taky mládež. „Všichni tady teď řešíme třetí ligu, ale nesmíme zapomenout na naše děti, které jsou pro nás jasnou prioritou. Máme tady spoustu dětí, po covidu jsme zaznamenali obrovský nárůst naší základny. V otázce výchovy mládeže jdeme s vedením města ruku v ruce. V klubu také věříme, že vyšší soutěží se zájem dětí o fotbal ještě navýší,” uzavřel Lichnovský.