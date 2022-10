Valcíři jsou tradičním účastníkem MSFL, zato Frýdlant nad Ostravicí ji hraje poprvé. Oba týmy se ale znají velmi dobře. „Bylo to pro mě speciální, stejně jako pro většinu frýdlantské kabiny. Když jsem se s kluky o zápase bavili, tak jsme zjistili, že skoro všichni máme frýdecko-místeckou minulost,” řekl pro Deník po bezbrankové remíze frýdlantský gólman Ondřej Prepsl (34), který ve Stovkách strávil několik povedených let.

Vnímal jste zápas jinak, než ostatní utkání?

Ve Frýdku-Místku jsem prožil devět krásných let. Přistupoval jsem k tomu jinak a taky jsem se cítil jinak, než v klasických zápasech.

Bylo to poprvé, co jste do Stovek přijel jako soupeř?

Už jsem tam hrál s Frýdlantem proti Polance. Ale teď to bylo poprvé proti Frýdku-Místku. Bylo krásné, že fanoušci nezapomněli. Když i po těch letech vyvolávali mé jméno, tak jsem cítil hrdost z toho, co jsem v klubu prožil.

Frýdek-Místek byl favorit, letos se mu ale příliš nedaří. Věřili jste si na ně?

Vnímali jsme, že domácí jsou favoritem. My jsme ale potvrdili formu z posledních duelů, kdy jsme se zlepšili v defenzivní činnosti a k ničemu jsme je nepustili. Naopak, sami jsme měli několik příležitostí. Bod bereme.

Na zápas dorazilo okolo 700 fanoušků. Nečekal jste jich ještě víc?

Já jsem ve Frýdku-Místku zažil zápasy, kdy přišlo i více než 7000 fanoušků. Teď mají průměrnou návštěvu okolo 200 diváků, což je smutné. Mrzí mě to.

Dorazila na zápas i vaše rodina a kamarádi?

Rodina mě podporuje na každém zápase. Nicméně, šlo na nich vidět, že to bylo něco extra. Bylo tam více známých, než na běžném zápase.

Byl jste z utkání nervózní?

Ne, to ne. Bral jsem to tak, že jsem ve známém prostředí. Spíš na mě dýchla nostalgická nálada, než že bych se měl bát o můj výkon. Na to už jsem dost zkušený.

Frýdlant je v tabulce čtrnáctý. Odpovídá to vašim výkonům?

Začátek nás nezastihl v dobré pohodě. Nevím, čím to bylo, možná jsme potřebovali čas na adaptaci. Tempo je tady rychlejší než v divizi a nám několik kol trvalo, než jsme si na to zvykli. Pak už jsem začal tým poznávat, ale předtím jsem byl zklamaný. Máme na víc.

Stále je cílem záchrana, nebo myslíte výš?

Pokorně musím říct, že záchrana je jediným cílem. Cokoliv navíc bude příjemným překvapením. Víte, nikdo nám moc nevěřil, říkali, že máme přestárlý tým. Podle dat narození možná ano, ale na hřišti rozhoduje naše srdce a chuť něco dokázat. Tam všechny rozdíly mažeme.