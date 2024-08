Domácí kouč Tomáš Hejdušek měl před sérií tří utkání s třetiligovými B týmy trochu obavy. Jak sám podotkl, na tyto juniorky se trenérům velmi těžko připravuje. Přesto Slezanům vyšel parádně vstup do utkání, vždyť ve 26. minutě svítil na ukazateli skóre stav 3:0 pro domácí družinu. „Ten vstup do zápasu rozhodl, soupeř měl sice hned v úvodu dobrou příležitost, ale my jsme se na rozdíl od něj, dokázali gólově prosadit. To si myslím, že rozhodlo,“ pochvaloval si třinecký stratég.

Na úvodní branku Dediče z pokutového kopu navázal vzápětí Vlachovský a hned po něm ještě Cienciala. „Jen se musíme vyvarovat hrubých individuálních chyb, jelikož jsme soupeři darovali gól na 3:1, kdy to Agbo špatně přihrál na střed a soupeř, jak je silný v té přechodové fázi, tak nás trestal. Takže místo toho, abychom šli do šatně za stavu 4:0, jelikož ty šance jsme dále měli, tak to bylo 3:1,“ mrzelo Hejduška.

Po změně stran Třinečtí své vedení ještě navýšili. „No, ale mohlo být i jinak,“ zdůraznil Hejdušek. „Mohl rozhodnout maximální zkrat Ondry Mrózka, který měl míč pod kontrolou a pak jej nabídl soupeři, který šel sám na bránu. Naštěstí prázdnou branku minul, kdyby to však bylo 3:2, tak se možná bavíme úplně o jiném zápase. Naštěstí soupeř selhal a my následně vstřelili ještě další dva góly a zápas se už jen dohrával,“ těšilo třineckého trenéra.

Čtvrtý úspěch domácích zaznamenal Cienciala, konečný výsledek pak zpečetil střídající Trček. „Jsme rádi, že jsme dokázali utkání zvládnout takto vysokým rozdílem,“ uzavřel Tomáš Hejdušek.

Fotbalisté třetiligového Třince se v následujícím kole představí na Letné. Samozřejmě je myšlena ta zlínská Letná, kde se duel s druholigovou rezervou Zlína odehraje v sobotu 7. září od 10.30 hodin.

FK Třinec – MFK Karviná B 5:1 (3:1)

Branky: 26. a 73. Cienciala, 12. Dedič z pk, 17. Vlachovský, 85. Trček – 40. Ayaosi. Rozhodčí: Tomanec – Šimoník, Prokůpek. ŽK: Samiec, Agbo – Ojora, Egwu, Peter. Diváci: 610.

Třinec: Mrózek – Brak, Samiec, Ivanović (42. Dadak) – Omasta, Agbo (63. Zinhasović), Machuča, Bolf (81. Nguyen) – Cienciala, Dedič (81. Trček), Vlachovský (63. Brzóska). Trenér: Tomáš Hejdušek.