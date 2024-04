/VIDEO/ Páteční předehrávka 24. kola MSFL mezi fotbalisty Hlučína a Třince se stala kořistí domácích, kteří přestříleli v regionálním derby papírového favorita 3:2 a dotáhli se na něj v tabulce na šesté místo. Hosté našli na jaře vůbec poprvé přemožitele, padli na sedmý pokus.

Hlučín - Třinec. Radost domácích po výhře 3:2. | Video: Jakub Nohavica

Hlučín brzy prohrával, prosadil se Yakubu. Ještě do přestávky však Cabadajem a dvougólovým Smékalem skóre zcela otočil. Třinec na přelomu poločasu hned čtyřikrát vystřídal a po hodině hry snížil Bolfem. Srovnat už ale nedokázal a domácí tak mohli slavit. „Pro nás je to velká výhra,“ řekl na úvod hodnocení pro Deník trenér Hlučína David Levčík.

„Velká výhra je to hlavně proto, že Třinec po změně trenéra nastavil nějakou koncepci. Hrají svou ligu, šest zápasů na jaře neprohráli. Pro nás to byla možná o něco větší motivace. Třinec v posledních čtyřech kolech nedostal gól, my mu dneska dali hned tři, a toho si cením. Myslím, že to bylo od nás dobré,“ pousmál se spokojený kouč Hlučína.

„Brzy jsme prohrávali po hloupém gólu a kluky musím pochválit za to, jak se zvedli a po hezkých akcích to ještě do poločasu otočili. Kluci si potvrdili, že fotbal hrát nezapomněli. Občas taky potřebujete štěstí, které při nás možná dneska občas stálo. Ve druhém poločase jsme byli místy pod lehkým tlakem, ale uhráli jsme to,“ dodal David Levčík.

24. kolo MSFL (pátek 19. 4. 2024):

Hlučín – Třinec 3:2 (3:1)

Branky: 30. a 38. Smékal, 23. Cabadaj – 8. Yakubu, 61. Bolf. Rozhodčí: Jurajda – Mikeska, Mankovecký. ŽK: Stoklásek, Mládek – Holík. Diváci: 215.

FC Hlučín: Murin – Hasala, Kulig, Cabadaj, Praus, Kania, Smékal, Mládek, Stoklásek, Moučka, Kolaska. Náhradníci: Švrčina, Kovala, Ptáček, Plesník, Zajíček, Lukáš Levčík. Trenér: David Levčík.

FK Třinec: Adamuška – Yakubu, Holík, Bolf, Zinhasovič, Orság, Omasta, Machuča, Dedič, Cienciala, Dadak. Náhradníci: Mrózek – Konečný, Samiec, Brak, Vlachovský, Szewieczek, Malachy. Trenér: Tomáš Hejdušek.