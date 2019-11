Osmadvacetiletý gólman soupeře deptal od začátku do konce, béčko Fastavu bralo na hřišti favorita bod po bezbrankové remíze jenom díky němu. „Upřímně? Tohle jsem po zranění nečekal. Je to povzbuzení pro mě a třeba i pro kluky z béčka, kteří si ověřili, že mohou sebrat body komukoliv. Svůj výkon bych ale nepřeceňoval,“ zůstává v klidu spolehlivý brankář.

Bylo to poprvé, co jste v jednom zápase chytil dvě penalty?

Ano, bylo. A musím se přiznat, že jsem tušil, kam obě penalty půjdou. Ne podle toho, že jsem měl hráče nějak zmapované, ale měl jsem tušení, které vyšlo. Jsem za to rád.

Obě penalty kopali ex-ligoví hráči. Šel jste u Varadiho i Šumského na jistotu?

Naprosto narovinu říkám, že to bylo to podle pocitu. (úsměv) Adam Varadi už penaltu proti mě kopal, ale bylo to hrozně dávno a já si nemohl vzpomenout, kam to bylo. Ale nějak jsem si řekl, že je to zkušený hráč, který nebude nic vymýšlet a pošle to po noze, což se nakonec potvrdilo. Nicolas je zase technický hráč a všechno rád kroutí, proto jsem zvolil druhou stranu, a taky to vyšlo. Ale nepřeceňoval bych to. Tohle se stane málokdy.

Frýdku jste zneškodnil i další velké šance. Čekal jste, že si tak moc zachytáte?

Že si zachytám, jsem věděl. To mi trenér Honza Jelínek řekl už den dopředu, jelikož se nevědělo, v jaké sestavě vůbec budeme hrát. I když to byl vabank, upřímně jsem se na to těšil. I když jsme nastoupili v tak mladé sestavě, tak jsem byl rád, že mohu hrát soutěžní zápas, ve kterém o něco jde. A kdo mě zná, ví, že mám raději utkání, kde se něco děje, než když je gólman jenom na značkách, jak se říká. (úsměv)

Jak vnímáte slova o tom, že Frýdek neremizoval se Zlínem, ale s Dostálem?

Hezky se to poslouchá, ale všichni víme, že fotbal hraje jedenáct lidí na každé straně, kteří jsou nějak platní na tom hřišti. A já jsem třeba dnes platný byl, což sice potěší, ale jede se dál.

Byl to z vaší strany opravdu tak mimořádný výkon? Cítíte se jako hrdina?

Jako hrdina se necítím, zkrátka mě poslali za béčko, abych klukům pomohl a to se povedlo. Kdyby to nedopadlo, tenhle článek neděláme. (úsměv)

Jak se vůbec cítíte po zranění?

Cítil jsem se fajn. Ve čtvrtek jsem byl na kontrolním sonu, které vyšlo dobře, tak jsem byl v pohodě. Měl jsem natržený břišní sval, o kterém jsem nevěděl. Cítil jsem bolesti, ale přisuzoval jsem to něčemu jinému. Až sono ukázalo tenhle problém.



Co říkáte na obří marodku, která sužuje ševce? Zažil jste to někdy?

Zažil jsem to právě s trenérem Pulpitem, který nyní trénuje právě Frýdek-Místek. Tehdy byla ve Zlíně taky spousta zraněných, ale spíš šlo o svalové problémy, protože se najednou začalo extrémně trénovat, na což nebyli někteří borci zvyklí. Teď to je trošku jiný problém, který ale nechci rozebírat.



Jaké to pro vás bylo chytat ve třetí lize?

Už si nepamatuju, kdy jsme v MSFL chytal naposledy, ale vzpomínám si, že tam byly hezké zápasy, vyhecované, prostě se vším všudy.



Odměnil jste se za výkon a nulu nějak?

Asi jedno pivo bude povoleno, ale díky tomu, že jsem měl v neděli trénink, tak opravdu zůstane u toho jednoho, maximálně dvou. (směje se)