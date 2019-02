Fotbalisté MFK Frýdek-Místek hlásí na jarní odvetnou část MSFL první zvučnou posilu. Do klubu se vrací krajní záložník Tomáš Hykel.

Tomáš Hykel | Foto: Archiv Deníku

Dvaadvacetiletý fotbalista nejprve ukončil své hostování v Jihlavě. „Tomáš se u nás do sestavy během podzimu neprosadil, proto jsme se dohodli, že by to měl zkusit jinde,“ řekl na klubovém webu týmu z Vysočiny ředitel klubu Jan Staněk.