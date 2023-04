Odložená dohrávka se hrála v úterý na půdě Frýdlantu nad Ostravicí. Beskydští v posledních dvou zápasech prohráli a o to víc teď potřebovali uspět. Jejich soupeřem však byly silné Rosice, které jsou v tabulce čtvrté.

„Myslím si, že jsme předvedli tentokrát o hodně jiný výkon, než tomu bylo o víkendu v Hlučíně. Tam to bylo opravdu snad první jarní kolo, které nám absolutně nevyšlo,“ uvedl trenér Frýdlantu Martin Šrámek.

Hosté byli favoritem, což potvrdili v 33. minutě, kdy je dostal do vedení Přerovský. „Kromě této branky si pak ani neuvědomuji, že by měl soupeř ještě nějakou další velkou příležitost. My toho ale také až tolik neměli, byli jsme přesto vyrovnaným soupeřem,“ řekl Šrámek.

Dlouho to vypadalo, že Frýdlant na body opět nedosáhne, v utkání se ale děly věci. Ve čtvrté minutě nastavení se dokázal prosadit domácí Dedek, jenž zařídil konečnou remízu 1:1. „Kluci podali opravdu fantastický výkon. Na to, že všichni přišli na zápas přímo z práce, tak bylo k vidění bojovné a kvalitní střetnutí. Ve druhé půli jsme si šli za vyrovnáním," dodal Šrámek.

1. BFK Frýdlant nad Ostravicí - FC Slovan Rosice 1:1 (0:1)

Branky: 94. Dedek - 33. Přerovský. ŽK: Literák, Hladík, Hajnoš, Juříček, Šafner - Přikryl, Sedláček, Černý, Zezula. Diváci: 192.

Frýdlant: Polach - Literák (74. Svatonský), Švrček, Dedek, Hajnoš - Staněk - Kedroň (68. Varadi), Juříček (68. Kulhánek), Šafner, Hladík (89. Milar) - Velička. Trenér: Šrámek.