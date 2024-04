Pomoci Třinci vyhrát MSFL a posunout ho o stupínek výš přišel na startu jara krajní obránce Jakub Bolf. Šestadvacetiletý synovec Reného Bolfa, bývalého reprezentanta a ligového mistra s Baníkem Ostrava, se přesunul do Slezska po roce a půl stráveném v druholigovém Prostějově. „Do týmu jsem zapadl hned,“ pochvaluje si odchovanec Rožnova.

V Třinci odehrál Jakub Bolf všech pět úvodních jarních kol, chyběl pouze druhý poločas v Rosicích. Také jeho zásluhou se Slezané pod vedením nového trenéra Tomáše Hejduška po mizerném podzimu posunuli po třech výhrách a dvou remízách z 10. na 6. místo tabulky se ztrátou devíti bodů na vedoucí rezervu Karviné, kterou doma na konci března udolala 2:1 penaltovým gólem Dediče z 89. minuty.

Na začátku druhé poloviny ročníku tak Třinec posbíral už 11 bodů. „Je to super start, škoda poslední bezbrankové remízy v Rosicích. Každopádně pořád je na čem pracovat. Máme to nastaveno tak, že jdeme zápas od zápasu, vždy se chystáme jen na nejbližšího soupeře. Na tabulku se nedíváme, máme totiž svou vlastní,“ říká Jakub Bolf, který má na svém kontě čtyři ligové starty za ostravský Baník (celkem 110 minut).

Jako střídající hráč si zahrál na začátku května 2019 závěrečnou čtvrthodinu šlágru na Spartě, kde mužstvo z Bazalů padlo 0:3. Na Letné to tehdy sledovalo 11 423 diváků. Ligovou premiéru si odbyl pod koučem Bohumilem Páníkem přesně před pěti lety (duben 2019) při domácí výhře 3:1 nad Teplicemi. Střihl si poslední minutu nastavení, když vystřídal dvougólového Nemanju Kuzmanoviče.

V třinecké kabině se cítí po návratu dobře. „Je super. Použil bych slovo zdravá, což nám může na jaře jen pomoct. Do týmu jsem zapadl hned,“ libuje si Jakub Bolf, kterého staví kouč Hejdušek na levý kraj obrany. „V Prostějově jsem nastupoval na pravé straně, ale občas i nalevo. Je to pro mě trochu něco jiného, platí jiné návyky, ale už jsem si na to celkem zvykl a vlastně s tím nemám problém. Snažím se zahrát tam, kde mě trenér postaví. Chci hlavně pomáhat mužstvu,“ vykládá Jakub Bolf.

Jeho návrat do Třince byl možný už na samém začátku tohoto ročníku, nakonec k němu došlo až před jarem. „Ano, můj případný návrat do Třince se řešil už na přelomu loňského léta a podzimu, nakonec k němu došlo až v zimě. Jak? Nejprve mi volala trenér Tomáš Hejdušek, po něm mě kontaktoval také ředitel klubu Karel Maceček. A dotáhlo se to,“ přibližuje Jakub Bolf.

Jak se ohlíží za rokem a půl stráveném v druholigovém Prostějově? „Do Prostějova si mě vyhlédl trenér Pavel Šustr. Měl jsem jeho důvěru, nastupoval jsem pravidelně. Hrával jsem i pod jeho nástupcem Milanem Šmardou. Po loňské sezoně se to však nějak zlomilo a té důvěry už nebylo tolik, kouč sázel na jiné hráče. Pak přišel trenér Pavel Zavadil. Chtěl jsem se o místo znovu porvat, ale nevybojoval jsem si ho,“ líčí Jakub Bolf.

Jeho strýcem je René Bolf, bývalý reprezentant, který v roce 2004 slavil s Baníkem Ostrava v lize zisk mistrovského titulu. „Mnozí si myslí, že je můj otec. Každopádně je to legenda, dokázal toho hrozně moc. Svým způsobem je těžké nosit stejné příjmení,“ zdůrazní Jakub Bolf. „Když jsem byl ještě kluk a on hrál za Baník, chodil jsem na něho na Bazaly. Brával mě s sebou i do kabiny,“ dodává Jakub Bolf, odchovanec Rožnova.