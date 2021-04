Když se Jan Lokaj dostal do čela mužského fotbalu, netušil, že se s ním o pár měsíců později bude muset stěhovat z Frýdku-Místku do Vratimova. „Já z Frýdku-Místku sice nejsem, ale nebyl jsem někdo, komu je Lipina lhostejná,” řekl pro Deník.

Kdy a proč vlastně začaly vaše spory se spolkem, tedy panem Mamulou? Jak se vyvíjely?

Je třeba říct, že spory začaly ještě hluboko předtím, než jsem akciovou společnost koupil. Spory tam jsou dlouhodobé, začaly v roce 2015 a eskalovaly v roce 2017. Tehdy byl pan Mamula na straně akciovky a ne na straně spolku. Nejde proto říct, kdo s těmi spory začal. Já osobně jsem si myslel, že s panem Mamulou problém nemám. Poprvé jsme se potkal loni v létě, než jsem do fotbalu majetkově vstoupil. Potom jsme se sešli před Vánocemi, ale to bylo jen zdvořilostní. Pak už to bylo celé bez komunikace z jeho strany a bylo jasné, že situace je neřešitelná.

Snažili jste se domluvit, „udobřit“? Nabídli jste třeba nějaký ústupek?

Nedostal jsem ani šanci, neměl jsem žádnou příležitost. Před Vánocemi byla schůzka přátelská, kde jsme se jen bavili o věcech mimo fotbal. Potom jsme se potkali až na zastupitelstvu. Nedostal jsem od něj odpovědi.

Co říkáte na to, že spolek se dohodl s Petřkovicemi a taky bude hrát MSFL pod hlavičkou Frýdku-Místku?

Věděli jsme, že spolek nějakou dobu jednal s Polankou i dalšími týmy, včetně Petřkovic. Že řeší i nějaké smlouvy. Za mě je to ale naprostý nesmysl. MSFL totiž ve Frýdku-Místku byla a město to nestálo nic. Stejně jako to nic nestálo spolek. Byla tady MSFL a my jsme mohli společně fungovat. Místo toho si teď kupují pravděpodobně za částku okolo tří milionů korun soutěž z Petřkovic. Ale odkud ty peníze jsou? Nemám žádnou zprávu o tom, že by šly od soukromého investora. Takže mě nutí si myslet, že je to financováno z peněz daňového poplatníka.

V příští sezoně budete hrát jako Vratimov právě proti Frýdku-Místku, to zní tragikomicky…

Hosty z Frýdku-Místku ve Vratimově přivítáme v co nejpřátelštější atmosféře a na hřišti se pak uvidí, kdo je lepší.

Do Vratimova se přesouvá celý A-tým Frýdku-Místku? Všichni s přechodem souhlasili?

Jednání o smlouvách probíhá. Většině hráčů k 30. červnu končí smlouvy a bude se tak vyjednávat. Do Vratimova jdeme ještě jako Frýdek-Místek.

Jak to budete mít nově s mládeží?

Tím, že jsme přidružení, tak se stáváme jedním klubem. Mládež Vratimova je i mládeží naší. Máme projekt, ve kterém počítáme s rozvojem mládeže i rozvojem areálu.

Uvědomujete si, že fanoušci fotbalového Frýdku-Místku jsou naštvaní? A to jak na vás, tak i na spolek? Co jim vzkážete? Můžete jim říct, že máte svědomí čisté?

Uvědomuji si to. Já z Frýdku-Místku sice nejsem, ale nebyl jsem někdo, komu je Lipina lhostejná. Naštvání samozřejmě vnímám. U jednání jsem byl a měl jsem nějaký vliv na to, jak to celé dopadne. Nic to však nemění na tom, že jsem naštvaný, zklamný a rozmrzelý, že lidé ze spolku a města nebyli schopni a ochotni ukázat aspoň trošku flexibility. Svědomí však čisté nemám. Byznys dělám skoro deset let a jsem zvyklý, že formou ústupků a vyjednávání se vždy nějak dohodnu. I s lidmi, se kterými jsem to na začátku nečekal. Tady jsem se ale nedohodl, nešlo to.

Za město Frýdek-Místek se hodně angažoval také pan Hořínek. Jak jste jeho roli vnímal?

Pan Hořínek dlouhodobě překračuje své pravomoci a věnuje se věcem, se kterými nemá zkušenosti. Ten, kdo na tom nejvíc bude tratit, je daňový poplatník. Koupení soutěže z Petřkovic totiž není zdarma. On se proto za rok a půl bude zodpovídat v komunálních volbách, proč má město o několik milionů méně.