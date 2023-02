Loni byl Velička jedním ze strůjců frýdlantského postupu do třetí ligy. Střelecky se mu daří i v MSFL a válí taky v přípravě. Ve dvou přátelských zápasech dal už šest branek. „Jsem spokojený, je to pěkné, ale zatím to jsou jen přáteláky. Pokud bych si formu přenesl i do ligy, byl bych rád,“ řekl Velička pro Deník.

Čtyřiadvacetiletý kanonýr má před sebou poslední půlrok studií na vysoké škole. A pak bude řešit, co dál. „Chtěl bych si vyzkoušet profesionální fotbal. Teď je to se školou nemožné spojit, ale v létě se to bude řešit. Pokud to vyjde, budu moc rád. No a když ne, tak si budu muset najít práci,“ usmál se.

Velička svými výkony zaujal kluby z MSFL, ale i celky z druhé ligy. „Něco máme, jednáme. Uvidíme, jak to dopadne,“ zůstal tajemný.Frýdlant se aktuálně připravuje na jaro ve třetí lize, ovšem co bude s frýdlantským dospělým fotbalem po sezoně, to se uvidí.

Není totiž žádným tajemstvím, že jeho budoucnost je v ohrožení. „Nějak to vnímáme, spekulace jsou čím dál hlasitější a ve hře je mnoho variant. Podmínky, které tady jsou, neodpovídají ani divizi. Ale jsme silní, máme super partu a do zápasů nic takového nepřenášíme,“ hlásí Bohdan Velička.

Beskydští v minulých dnech absolvovali náročné soustředění v Horní Bečvě, trenér Martin Šrámek na něm naordinoval svým svěřencům čtyři tréninky denně. „Odmakali jsme to v kopcích a v půl metru sněhu. S trenérem Šrámkem je to náročné vždy,“ uznal frýdlantský útočník.

Frýdlant je po podzimu šestnáctý, tedy třetí od konce, a na jaře ho čeká tuhý boj o záchranu. „Pro záchranu uděláme všechno. Vedení se snaží přivést nějaké posily, tak snad se nám to povede,“ doufá Velička.