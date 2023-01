Řekli vám v klubu, proč už s vámi nepočítají?

Vysvětlili mi to tím, že mi v létě v klubu končí smlouva, kterou by se mnou už neprodloužili. Pochopil jsem, že jsem pro ně drahý, že chtějí ušetřit a postavit to na mladších.

Zklamalo vás to?

Vzhledem k mému věku už tolik ne, na druhou stranu, začínal jsem tady profesionální kariéru. V její polovině jsem se jednou vrátil a teď jsem myslel, že to tady uzavřu. Přál jsem si to, takže mě to mrzelo, ale život jde dál, nedá se nic dělat.

V jaké náladě jste se s klubem rozešel?

Nějak jsme komunikovali s trenéry i vedením. Pořád jsem s někým jednal, jeden to přitom házel na druhého.

Loni na jaře jste patřili k nejlepším týmům v MSFL, podzim vám ale nevyšel. Čím to?

Měli jsme nějakou partu, skládal se nový tým, něco jsme budovali. Na jaře si to sedlo, ale pak tady skončili někteří v kabině důležití hráči. Měli jsme chemii, ale na podzim to už tolik nefungovalo. Nesedlo si to a přestalo se nám dařit.

Trenér Pištěk v jednom z rozhovorů řekl, že ho zklamali zkušení hráči. Myslel tím i vás?

Podle mě to bylo mířeno jen na mě, ze starších odprášili jen mě. Byl jsem tím, kdo s ním mohl komunikovat. A taky jsem s ním debatoval. Řekl jsem mu nějaké výčitky, což se mu možná nelíbilo. Během prosince se mu to pak možná rozleželo v hlavě, tak jsem šel. Když ale říkal, že ho zklamal někdo ze zkušených hráčů, tak si myslím, že měl narovinu říct, že jsem ho zklamal já.

Měli jste mezi sebou spory?

To ani ne, ale spíš jsem mu říkal věci narovinu. Chápu, že ode mě čekal víc, na druhou stranu, v minulé sezoně jsem dal na podzim sedm gólů a dalších sedm jsem jich přidal na jaře. Teď jsem se trefil šestkrát, na jaře jich klidně mohlo být osm nebo deset, nikdo by nic neřekl. Chápu, že měl nějaké výčitky, ale nějaká čísla jsem měl. Sezona je v polovině, já jsem měl však hlavu nastavenou tak, že góly chci i budu dávat. Myslím, že by se mi to i dařilo.

Už víte, kde budete pokračovat?

Hned druhý den mi volali z Petřvaldu na Moravě. Měli o mě zájem, jednání byla korektní. Během tří dnů jsme se domluvili a plácli jsme si. Sice to je krajský přebor, ale klub má velké ambice, chce do divize. Všechno mi to dává smysl, ještě jsem nezažil většího fanouška a pána zapáleného do fotbalu, než je majitel.