Jaké jsou vůbec předsezonní cíle Třince? Je jím postup? Co se budete snažit zlepšit směrem k vašim fanouškům? Nechci, aby to znělo nějak nabubřele, ale samozřejmě ambice postupu tady je. Jsem si však vědom toho, že to nebude jednoduché, protože třetí liga má velmi dobrou kvalitu a udělat ten krok, kdy celou soutěž vyhrajete, je složité. Každopádně se schovávat za nic nebudeme, po sportovní stránce chceme jednoznačně postup. Chceme stabilizovat výkonnost mužstva, rádi bychom tak navázali na naše výkony z jarní části, možná to ještě o ten stupeň i vylepšili. Co se týče diváků, to jde ruku v ruce s tou výkonností. V Třinci nám diváci po sestupu ubyli, navíc fanoušci nebyli spokojeni ani s hrou v podzimní části. To jaro už bylo lepší, ale na návštěvách se to nijak extra nepromítlo. Mrzelo nás to, proto jsme chtěli něco změnit. Ať už třeba začátky zápasů, kde jsme však hodně limitováni tím, že nemáme umělé osvětlení. Plánujeme také trochu více zkulturnit prostředí na hlavní tribuně. Směrem k divákům jsme přišli s tím, že jsme zlevnili vstupné, ale i permanentky. Ve finální fázi máme spuštění fan shopu, který bude propojen s e-shopem. Chceme s fanoušky také více komunikovat. Cílem je také značku FK Třinec, která má z pohledu historie dobré jméno, přivést do nějaké renesance.

Po sestupu byl třinecký A tým zcela profesionální, je tomu i nadále?

Momentálně držíme tým v módu profesionálním. Je to takový spíš třetiligový mód, ale kluci pořád trénují na profesionální úrovni, a to jak dopoledne, tak i odpoledne.

Po angažování trenéra Hejduška se hra třineckého celku zvedla, jak vy sám vidíte prezentaci mužstva na hřišti?

Odpovím více do široka. Ten tým jsme přebírali někdy na konci loňského podzimu, kdy jsme k mužstvu angažovali trenéra Hejduška. Zlepšilo se celkově nejen klima v mužstvu, což mělo vliv na výkonnost a lepší výsledky. To byl základ, myslím si, že jaro se po výsledkové stránce povedlo. Když to řeknu jednoduše, tak k těm dobrým výsledkům chceme ideálně i dobrý herní projev. Víme však, že není jednoduché to vzájemně skloubit. Někdy máte výsledky, ale zase tím trpí váš herní projev, někdy je to zase naopak. Ideální by bylo, kdyby se dostavilo obojí. V té soutěži nás každý bude brát jako favorita, takže se na nás budou celky chystat spíše s defenzivní taktikou. V tom to budeme mít složitější, nebude to hra nahoru dolů, bude to o trpělivosti a dobývání. Každopádně budeme potřebovat sbírat body, jelikož právě ony budou na konci soutěže rozhodující, kdo se bude moci radovat z postupu.

Naposledy odehrál Třinec pohárové utkání v Havířově, se kterým vypadl po penaltovém rozstřelu. Předpokládám, že MOL Cup asi nebyl hlavním cílem, přesto vyřazení určitě zamrzelo?

To určitě, když budu mluvit za všechny v klubu, je to zklamání, i když to nebyla naše priorita. Pro nás je prioritní uspět v MSFL. Chtěli jsme ale zápas zvládnout, na druhou stranu i když je Havířov v divizi, tak má velice zajímavý tým a bude jistě patřit k velkým favoritům. Neomlouvám naše vyřazení, ale nebylo to tak, že bychom vypadli s nějakým outsiderem. Penalty jsou loterií, navíc nám tam nebyla jedna regulérní branka uznána, prostě se to nějak sešlo. Už jsme to ale vše hodili za hlavu a soustředíme se na start třetí ligy.

SFC Opava - Třinec 1:1 | Video: Petr Widenka

A jak se na novou sezonu těšíte vy osobně?

Těším se jako na každou sezonu. Po té přípravě je to vždy o něčem jiném. Ve své pozici funkcionáře je to pro mě zcela nová sezona, jelikož vloni jsem tu přišel až v její polovině. Měli jsme prostor půl roku na něčem pracovat, ale věřím, že se nám podařilo kádr vhodně doplnit. Věřím také, že si to mělo čas vše sednout a bude to fungovat. No a že máme hned na úvod sezony derby? Tak na jednu stranu je to super, utkání bude atraktivní. Na druhou stranu by si možná každý přál na úvod lehčího soupeře, jelikož respektuji sílu Frýdku-Místku, který posílil. Momentálně se to tam stabilizuje a postupně zvedá, takže je to opravdu těžký soupeř. My ale ten zápas chceme zvládnout. Tímhle bych chtěl pozvat na zápas všechny věrné, ale třeba i nové fanoušky. Samozřejmě rádi u nás uvítáme fanoušky soupeře.