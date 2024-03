/FOTOGALERIE/ Fotbalisté Frýdlantu nad Ostravicí prohráli nedělní dopolední utkání 20. kola MSFL na hřišti vedoucí Karviné B 1:2 a klesli v tabulce na 16. místo.

Fotbalisté Frýdlantu nad Ostravicí prohráli na hřišti rezervy Karviné 1:2. | Foto: MFK Karviná

Frýdlant u favorita dlouho vzdoroval a inkasoval až v poslední čtvrthodině. Domácím zajistili tři body Molitorisz a Vinicius, v nastavení už stačil Teplý pouze snížit. „Myslím si, že byl k vidění kvalitní zápas. Stál proti nám mladý a běhavý mančaft plný cizích jmen. Byl to takový mezinárodní výběr,“ řekl pro klubový web trenér Frýdlantu nad Ostravicí Radim Wozniak.

„Věděli jsme, že s nimi nemůžeme jít do nějakého hurá fotbalu, ale musíme se zaměřit na atributy, které nás zdobí. Myslím tím bojovnost, týmovost a práce jeden za druhého. A to se nám, dá se říct, po celý zápas dařilo. Kluky musím pochválit, jelikož to, co předvedli, tak je právě to, co po nich vyžaduji. Hráli nadoraz,“ pokračoval kouč hostujícího mužstva 1. BFK.

„Zápas se mohl vyvíjet i jinak, kdyby Kedry (Kedroň) na začátku tu svou tutovku proměnil. Na kdyby se ale nehraje. Karviná byla fotbalovější. Bereme to tak, že tohle není soupeř, se kterým bychom se mohli v soutěži rovnat. Naše utkání teprve přijdou, a to jsem říkal i klukům v kabině. Není důležitý výsledek, ale cesta k němu. Kluci se zvedají,“ dodal Radim Wozniak.

20. kolo MSFL (neděle 24. 3. 2024):

Karviná B – Frýdlant nad Ostravicí 2:1 (0:0)

Branky: 77. Molitorisz, 85. Vinicius – 90+2. Teplý. Rozhodčí: P. Mayer – Mikeska, Lukašík. ŽK: Byrtus, Ojora – Mikulenka, Svatonský, Blahuta, Šafner. Diváci: 124.

MFK Karviná B: Ulihanets – Trček, Bielan, Kauan Carneiro, Antovski (89. Zedníček) – Ayaosi, Motyčka – Ojora (89. Zdunek), Brzóska (60. Jurga), Byrtus (46. Molitorisz) – Vinicius (89. Vodilka). Trenér: Ľubomír Luhový.

1. BFK Frýdlant nad Ostravicí: Prepsl – Mikulenka, Blahuta, Literák – Svatonský (62. Soukup), Holec, Šafner, Hajnoš – Varadi (76. Papík), Kedroň – Teplý. Trenér: Radim Wozniak.