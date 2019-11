Svoji výkonnost demonstroval i v minulém kole proti Hlučínu. Kroměřížská opora v 15. kole MSFL neinkasovala a týmu klidem a spolehlivými zákroky pomohla k výhře 2:0. „Každého gólmana vychytaná nula vždycky potěší. Já ale nejsem zrovna ten tip, co si počítá čistá konta,“ tvrdí dvaatřicetiletý brankář.

Zatímco na začátku sezony si na nedostatek práce rozhodně nemohl stěžovat, ve víkendové plískanici si moc těžkých zákroků nepřipsal. „V poslední době toho moc nebývá, což je velký rozdíl oproti začátku sezony,“ říká.

Hanákům na konci podzimu defenziva funguje. Kroměříž neinkasovala potřetí za sebou. „V posledních třech zápasech se obranná fáze hodně zlepšila, máme ale i štěstí, které nám chybělo na začátku sezony, kdy jsme dostávali celkem dost gólů. Soupeři si dokázali vytvořit daleko víc gólovek než teď,“ všímá si.

Přitom poslední podzimní domácí duel Hanácké Slavie herně až tolik nevyšel. „Souhlasím s trenérem Červenkou. Měli jsme málo pohybu, přihrávky nám moc nešly. Asi nám nepomohl těžký terén. Ale důležité je, že máme tři body,“ prohlásil.

Kroměříž i přes výhru zůstala na sedmém místě tabulky. „Do konce podzimu nám chybí ještě jedno kolo, které chceme vyhrát, abychom měl rovných třicet bodů,“ uvedl Kofroň.

Podle něj ale na tom Hanáci mohli být ještě lépe. „Klidně jsme mohli mít o tři čtyři body víc, což by byla druhá příčka a super umístění,“ cítí zkušený gólman. „Některé zápasy jsme zvládli skvěle, další nám zase výsledkově moc nevyšly, ale takový je fotbal,“ přidává.

Letošní ročník třetí ligy je kvůli většímu počtu týmů i zápasů náročnější než ty předchozí. S tímto názorem se ztotožňuje kroměřížský gólman. „Už jenom kvůli béčkům ligových týmů. Kvalitu přidali také Blansko s Rosicemi. Nejsou to zrovna mančafty, které budou hrát spodek tabulky,“ říká Kofroň.

S MSFL má bohaté zkušenosti, vždyť v soutěži působí sedm let. Kromě Kroměříže působil také v rodném Prostějově, na jaře byl půl roku ve Frýdku-Místku. Mezi nejzářivější momenty kariéry patří postup s Prostějovem do druhé ligy, famózní jaro v Hanácké Slavii, se kterou se ze dna tabulky vyšplhal až na čtvrtou příčku. „Tehdy byla naším cílem záchrana a my jsme v té půlsezoně uhráli snad čtyřicet bodů a nakonec se řešilo, jestli se nevezme postup do druhé ligy,“ vzpomíná na památnou sezonu Kofroň.

Tomu se dařilo i v minulé sezoně ve Frýdku-Místku, kde ve čtrnácti zápasech hned dvanáctkrát neinkasoval, z toho devětkrát po sobě. I přesto, že se mu na severu Moravy náramně dařilo, vrátil se společně se stoperem Hlochem zpátky do Kroměříže. „Oba kluby jsou ale hodně podobné,“ míní. „Mají super zázemí, hrají ofenzivní fotbal, který se musí divákům líbit. Rozdíl je asi jen v regeneraci, kterou má Frýdek lepší, ale to je i tím, že dlouho hrál druhou ligu,“ přidává.

Zatímco u Valcířů byl jasnou jedničkou, v Hanácké Slavii se pravidelně střídá s mladíkem Tomanem. „Stejně jako každý jiný hráč či gólman bych chtěl odehrát všechny zápasy a týmu pomáhat vyhrávat. My, brankáři, to ale máme těžké v tom, že buď chytáte, nebo ne. Bohužel nejde naskočit v průběhu utkání,“ připomíná Kofroň. „Dan na tréninku maká a chodí poctivě, takže je spravedlivé, že nás teď trenér točí. Myslím si, že mohu mluvit za oba, když řeknu, že spolu máme super vztah,“ dodává.