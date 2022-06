Frýdlantským se letos každopádně povedl historický úspěch. „Slavili jsme už v Bílovci a potom doma po zápase s Polankou. Fanoušci nám to udělali hezké. Bylo to dlouhé a náročné,“ usmál se pro Deník třiadvacetiletý Velička. „Pro starší kluky je to možná poslední postup, pro nás mladé zase obrovská motivace do dalších let. To, co jsme zažili, je pro klub na této úrovni největším úspěchem v historii,“ dodal.

Velička odehrál parádní ročník. Dal během něj 22 branek a stal se nejlepším střelcem celé divize. Po posledním utkání s Polankou dokonce dostal plášť a korunu pro krále střelců. „Jsem rád, že jsem klukům mohl pomoct. Že z toho pak byla i střelecká koruna, to už je jen třešnička na dortu,“ řekl.

Frýdlant se dostal do čela tabulky v závěru podzimu a během jara už svou jízdu dotáhl do úspěšného konce. Z kabiny jste sice slova o tlaku neslyšeli, hráči ale moc dobře věděli, o co hrají. „Někdy šlo vidět, že jsme na to mysleli. Začátky některých zápasů od nás byly takové nemastné neslané. Naštěstí jsme se z toho vždy nějak oklepali,“ uvedl Bohdan Velička, který by měl hrát za Frýdlant i v další sezoně.

„Pokud tady bude MSFL, tak zůstanu určitě,“ má jasno. Co by se ale stalo, kdyby Frýdlant pokračoval v divizi? „Lákalo by mě hrát výš. Ale ještě rok budu studovat vysokou školu, pro mě je ideální dodělat ji během fotbalu ve Frýdlantu,“ uvědomuje si.

Veličkovy výborné výkony každopádně neunikly ani pozornosti dalších klubů. „Nějaké nabídky jsem měl už v zimě. Hráli jsme ale o postup a srdíčko by mi to nedovolilo. Nedopustil bych, abych v tom kluky nechal a ono by se to pak třeba nepovedlo,“ uzavřel.